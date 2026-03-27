Más de 450 mil vehículos saldrían de la RM para Semana Santa: Carabineros refuerza despliegue y fiscalizaciones

Se acerca un nuevo feriado donde miles de ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana largo. Se trata del viernes santo de Semana Santa. Por este motivo, Carabineros reforzará el despliegue de sus funcionarios para evitar siniestros.

En el terminal de buses Sur Alameda, donde ya comenzaron las fiscalizaciones, el general Víctor Vielma, jefe zona tránsito, carreteras y seguridad vial, aseguró que habrá una "presencia policial activa y permanente en las diferentes rutas de salida desde la Región Metropolitana".

Según informó la autoridad policial, las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) apuntan a que “van a salir más de 454 mil vehículos desde la RM a diferentes partes del país”.

En ese escenario, aseguró que se estará “controlando y fiscalizando a todos aquellos conductores que cometan inconductas que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial”.

Respecto a las cifras, Vielma señaló que en la Semana Santa de 2025, siete personas fallecieron. Por ello, hizo un llamado al autocuidado, “a desplazarse siempre a una velocidad razonable y prudente, a programar su viaje para no incurrir en inconductas durante su desplazamiento”.

Asimismo, hizo un llamado a los peatones, para que respeten las señaléticas y no crucen en lugares inhabilitados.

“No se expongan a riesgo de atropello, crucen en lugares o pasarelas que están habilitadas para los efectos, transiten por las bermas", solicitó.

El general Vielma señaló que hasta el 27 de marzo, “351 personas han fallecido en lo que va del periodo 2026″.

“Es una cifra preocupante, por eso reitero principalmente a las conductas viales responsables y al autocuidado de conductores, de peatones y de todos los componentes que integran la convivencia vial”, sostuvo.