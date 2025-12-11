VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Más incendios, pero menos hectáreas quemadas: Elizalde destaca efectos de estrategia preventiva y hace llamado a la responsabilidad

    Las autoridades también hicieron hincapié en que el 99,7% de los incendios es provocado por humanos, llamando así a adoptar todas las medidas necesarias para evitar incendios forestales.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Referencial. RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron esta jornada una nueva sesión de Cogrid Nacional, en donde abordaron los avances en las acciones de preparación para el periodo estival y también los trabajos preventivos para los incendios forestales.

    Sobre esto, el secretario de Estado destacó la estrategia que han aplicado para la temporada, destacando la inversión realizada.

    “Hemos hecho un reforzamiento significativo de las capacidades estratégicas que tenemos en todo el territorio nacional. El año 2021 el presupuesto para esa temporada era de poco más de 75.000 millones de pesos, y para la temporada que vamos a enfrentar el presupuesto es de 160.000 millones de pesos”, destacó.

    Sumado a esto, añadió, hay un número significativo de instituciones coordinadas -más de 23- y en donde el esfuerzo principal lo desarrolla Conaf a través de sus brigadas, Bomberos, y brigadas que forman parte de las Fuerzas Armadas y que están desplegadas en todo el territorio nacional para enfrentar eventuales contingencias.

    Tenemos un número de 77 aeronaves, también un número significativo de torres de vigilancia, cámaras que se han instalado en distintos puntos del territorio nacional, maquinaria y vehículos de puestos de comando”, señaló.

    “Quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho con las comunidades que se han organizado para efectos de adoptar medidas preventivas en los territorios en que viven. Ayer junto al Presidente de la República y la directora de Senapred estuvimos en la comuna de Paine, donde hay una brigada bastante organizada, y pudimos ser testigos de las labores que ellos han desarrollado”, añadió.

    Sobre la materia, Elizalde también recordó que el 99,7% de los incendios forestales es provocado por la acción humana, es decir, solo 3 de cada 1.000 incendios forestales son efectos de la naturaleza, por lo que la conducta de cada persona “es fundamental para que estos incendios no se provoquen”.

    “Hay un número también de incendios que son originados con intencionalidad, una conducta especialmente grave que está sancionada en nuestra legislación, y por eso se ha hecho un esfuerzo para mejorar las capacidades de investigación que determinan el origen de los incendios y quiénes son los autores de los mismos”, recordó.

    Esto, añadió, ha permitido en el último tiempo aumentar el número de personas imputadas, formalizadas y condenadas por haber provocado incendios.

    “También hay un número importante de incendios que se provocan por negligencia, descuido, que no se actúa con la responsabilidad necesaria, y por eso el llamado que queremos hacer es a adoptar todas las medidas necesarias para evitar incendios forestales”, señaló.

    Mayor número de incendios, pero menos hectáreas destruidas por efecto del fuego

    A la fecha, explicó, tenemos mayor número de incendios, pero menos hectáreas destruidas como efecto del fuego, “y eso principalmente por la capacidad de respuesta rápida que se ha establecido con las inversiones que se han realizado durante todo este tiempo”.

    Sobre cuál es la estrategia para lograr esto, Rodrigo Illesca, director ejecutivo (s) de Conaf, explicó que se debe a una técnica utilizada por Cal Fire, los bomberos de California (Estados Unidos).

    “Nosotros hemos mejorado nuestras capacidades de identificación y de dónde está el origen de este incendio, a través de cámaras de detección, torres de observación”, señaló. Por tanto, a través de esto se detecta el incendio “y se da el aviso y nuestras centrales de coordinación despliegan todas nuestras capacidades y recursos que estén disponibles en el minuto”.

    Esto es, explicó, al menos tres brigadas de combate y tres aeronaves.

    “Muchas veces hay aeronaves que son helicópteros que llevan a brigadistas. Se dejan en el lugar del incendio, se empieza a atacar, se da el primer golpe”, señaló. Esto, a diferencia de cómo se actuaba antes, en donde se entregaban las capacidades y los recursos en forma gradual.

    “Ahora toda esta estrategia, que es una estrategia que Cal Fire está utilizando y nos entregaron estas técnicas, está orientada principalmente a frenar el incendio en primera parte, y tal como decía el ministro, es evitar también que exista una demora en el accionar y también dejar a nuestras brigadas disponibles", explicó.

    Por lo tanto, “se detecta esto, se actúa, se apaga, se contiene, se extingue y tenemos también nuestras brigadas descansadas para poder enfrentar otro incendio”.

    Según destacó por su parte Elizalde, esta nueva metodología para enfrentar incendios forestales, que es la que están aplicando los países desarrollados, y particularmente el estado de California en Estados Unidos, “hasta ahora ha dado buenos resultados, lo que ha significado reducir las hectáreas o la superficie afectada por el fuego”.

    “Pero insistimos, nuestras capacidades tienen límites tal como las tiene California, o sea, si uno va a los países desarrollados, Grecia, Portugal, España, Estados Unidos, muchos de sus estados, para qué decir Canadá, que tienen muchos más recursos que nosotros, que tienen un ingreso per cápita muy superior, que tienen un presupuesto público significativamente superior, también han tenido serias dificultades para enfrentar la dimensión de los incendios que se producen en el marco del calentamiento global y de la crisis climática en estos días, con un daño enorme, por eso es tan importante prevenir”, afirmó.

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: "Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez"

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: "Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes"

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

