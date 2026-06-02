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    Más seguridad y segregación real: las pistas que dio Kast sobre las medidas del gobierno para readecuar el sistema carcelario

    El fortalecimiento de las medidas en los recintos penitenciarios, como aseguró el Presidente José Antonio Kast, estará acompañado de un plan de infraestructura que permitiría habilitar 20 mil nuevas plazas.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    ExPenitenciaria. Pablo Vásquez R.

    Uno de los ejes centrales de la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso pleno fue la seguridad, donde incluyó como una de las aristas el robustecimiento de las medidas de control en cárceles.

    A juicio del Mandatario, se requiere “recuperar el control” de los penales que hay en el país, aunque sólo deslizó someramente la forma en que pretenden concretarlo ya que no expuso mayores detalles.

    Esto, como ha podido conocer este medio, pues pronto habrá anuncios concretos tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde Justicia.

    De todas maneras, el jefe de Estado hizo presente que, lo primero, será fortalecer Gendarmería. “Gracias a una ley aprobada transversalmente en el Congreso, la institución ha comenzado su transición para depender del Ministerio de Seguridad y su transformación en un cuerpo armado de excelencia", sostuvo el Presidente.

    Según lo planteado por el Mandatario, “no es posible que nuestras cárceles sigan funcionando como escuelas del delito, ni que los jefes del crimen organizado continúen operando sus bandas desde el interior de un penal, dando órdenes por teléfono como si los muros no existieran”.

    Por lo mismo, como adelantó, “en los próximos días y a lo largo de todo el país, comenzará el proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad".

    “Recuperaremos el control efectivo de los penales, con tecnología de punta, control riguroso de accesos, comunicaciones, y la separación real de los internos según su nivel de compromiso delictual”, sumó.

    Junto con ello, tal como han sostenido los ministros Martín Arrau y Fernando Rabat, el Mandatario dijo que se pondrán en marcha medidas sobre infraestructura penitenciaria que contempla la habilitación de más de 20 mil plazas.

    “Este plan permitirá incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a lo largo de todo Chile, disminuyendo el hacinamiento. Construir cárceles modernas, seguras y suficientes no es un gasto, es una inversión en la seguridad de todos los chilenos", subrayó.

    Si bien para la administración esta sería la “mayor modernización” del sistema carcelario en más de 30 años, gran parte de su diseño se realizó en el gobierno anterior -denominado Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria- y el Ejecutivo tomó la decisión de darle continuidad.

    Además, aterriza lo esbozado en julio del año pasado, cuando el Presidente era candidato. En ese momento, cuando anunció el Plan Cancerbero, proyectaba la construcción de 100 mil plazas en cuatro años.

    En medio de su discurso el jefe de Estado indicó que no sólo buscarán que imputados y condenados permanezcan encerrados, sino que también se preocuparán de la rehabilitación, para así no devolver a las calles a delincuentes “más peligrosos que cuando entraron”.

    Este nuevo modelo penitenciario combina máxima seguridad con programas reales de reinserción, que incluyen educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones e intervención especializada, en una alianza entre el Estado y el mundo privado", precisó.

    ¿Y ex Punta Peuco?

    Si bien durante la rendición de cuenta que hizo Kast no se mencionó lo referente al expenal Punta Peuco, en torno al cual se ha generado polémica los últimos días, diferentes autoridades sí comentaron el traslado de los tres condenados por delitos comunes que permanecían ahí hasta la semana pasada.

    Esto, porque la disposición se enmarca justamente en la reformulación que está ejecutando el gobierno respecto del modelo penitenciario, ya que como ha dicho el Presidente, no corresponde mezclar poblaciones penales distantes. Para él, el recinto ubicado en Tiltil debe seguir albergando sólo condenados por crímenes de lesa humanidad.

    De hecho, en entrevista con Mega reconoció que él dio la orden para efectuar los traslados, aunque hoy el ministro Rabat aclaró que no fueron instrucciones directas.

    El Presidente no ha dado ninguna orden directa sobre la materia (...) Acá de lo que se trata es de ordenar la situación carcelaria, y para ordenar la situación carcelaria es el director de Gendarmería quien, por razones técnicas, va a disponer quiénes concurren a cada uno (de los recintos)”, dijo el secretario de Estado a CNN.

    Eso sí, al ser consultado por el mismo asunto, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, insistió en que los traslados obedecieron a que los propios internos lo solicitaron.

    Más sobre:Cuenta PúblicaGendarmeríaSeguridadJosé Antonio KastCárceles

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