Nacional

Matthei asegura que “las mujeres son las que más están en lista de espera”: verdadero ✅

Según el último informe del Ministerio de Salud, actualmente 1.653.390 mujeres esperan por una consulta con un especialista, cifra que supera en un 58% a la de los hombres.

Consultada sobre cómo iba abordar las listas de espera, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que pondría el foco en las mujeres: “Hemos propuesto atender primero el cáncer, especialmente en las mujeres, porque son las que más esperan; dejan solos a sus niños y después mueren. Es un drama terrible”, aseguró durante el debate presidencial de Chilevisión.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los informes disponibles y pudo comprobar que la afirmación de la candidata de la oposición es verdadera.

De acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Salud, las consultas de especialidad en espera asociadas a mujeres alcanzan las 1.653.390, cifra que supera en un 58% a las vinculadas a hombres (1.045.600).

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, hay 243.082 prestaciones pendientes en mujeres, es decir, 73.585 más que en hombres (169.498).

Respecto a las Garantías Explícitas en Salud (GES), las asociadas a mujeres ascienden a 47.163, mientras que en hombres se contabilizan 31.206.

Más sobre:Fact CheckingElecciones PresidencialesListas de espera

