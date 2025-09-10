Evelyn Matthei llega a debate y asegura que instancia es “una gran oportunidad para dar a conocer las propuestas”

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, llegó al debate acompañada de una gran comitiva integrada por distintos alcaldes que la respaldan y valoró la instancia televisiva.

A eso de 20 horas, Matthei fue la segunda participante en llegar al foro televisivo a producirse durante esta noche, en la que compartirá con el resto de los candidatos a La Moneda. La exalcaldesa de Providencia llegó con un traje de dos piezas de color negro.

Su comitiva estaba integrada por varios alcaldes que la respaldan, además de su jefe estratégico, Juan Sutil, quienes llegaron en una van, detrás de la abanderada.

Al ser abordada por la prensa, Matthei agradeció a sus acompañantes. “Mis amigos alcaldes y alcaldesas. Fue una etapa maravillosa en mi vida, en que aprendí muchísimo. Hacer política que realmente impacte en la vida cotidiana de las personas, por eso les quiero agradecer a Mario, (…) a Carol, que me acompañan”, dijo Matthei, haciendo mención a los jefes comunales que la respaldan, incluyendo al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN).

“Estoy feliz”, señaló por estar en este debate presidencial.

Respecto al foto, Matthei afirmó que “creo que es una gran oportunidad para dar a conocer las propuestas, señalar que es lo que queremos para nuestro país”.