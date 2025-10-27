Matthei evita respaldar a Kast y asegura que pasará a segunda vuelta: “Chile necesita dejar los extremos”

En el debate presidencial transmitido por Canal 13, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei fue consultada sobre si apoyaría al abanderado republicano José Antonio Kast en caso de que este pasara a segunda vuelta.

En este contexto, la exalcaldesa de Providencia evitó entregar una respuesta directa, destacando en cambio que su foco está en liderar una coalición amplia y en los temas que más preocupan a la ciudadanía.

“Yo estoy liderando una coalición muy amplia, donde realmente lo que queremos es dejar un poco a un lado toda la cosa política y avanzar en aquellas cosas que le están molestando a las personas: seguridad ciudadana, trabajos, listas de espera en salud”, señaló la candidata del bloque opositor.

De igual modo, Matthei insistió en que no contempla respaldar a otro candidato porque confía plenamente en su propio paso al balotaje.

“Yo no voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar yo a la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencida. Y estoy convencida porque justamente lo que necesita Chile es dejar de lado este ir de un extremo a otro extremo y preocuparse de las cosas que afectan a las personas”, enfatizó.

Ante la insistencia de la pregunta sobre si Kast había cambiado, Matthei optó por cerrar el tema sin entrar en polémicas.

“Cuando yo he dicho que perdono, yo perdono. Y por lo tanto, cuando dije que había dado vuelta la hoja, efectivamente la di. Todo el mundo sabe lo que pasó y con eso me quedo”, zanjó.

En torno a las declaraciones de Matthei, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó tras el debate que “yo encuentro que eso es muy bueno, es positivo. Al final del día estamos todos claros que al frente el adversario en este caso es Jeannette Jara, la continuadora del mal gobierno de Gabriel Boric.

“Después de que pasen las elecciones, tenemos que unirnos todos y enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur. Ese es el verdadero enemigo de Chile. Para eso nos necesitamos todos. Si es que es necesario, en el fondo, este tipo de guiños, como tú bien dices, lo vamos a hacer una y otra vez con tal de que todos quienes estamos hoy día en la oposición trabajemos juntos en la segunda vuelta y a partir de marzo derrotemos a la delincuencia desatada en el país”, agregó.