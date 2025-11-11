Médico detenido por presunta defraudación de más de $13 mil millones en licencias falsas será formalizado este miércoles

Tramitar una licencia médica: Esto debes saber para evitar problemas en el pago por Incapacidad Laboral.

La Fiscalía Metropolitana Oriente concretará este miércoles la formalizará de Leonardo Alfredo Gonzáles Castro, médico chileno que habría defraudado al Estado en sobre $13.265 millones por la emisión de licencias fraudulentas.

La investigación al profesional se desarrolló en el marco de lo denunciado por la Contraloría General de la República (CGR), respecto a funcionarios públicos que tras presentar permisos de salud viajaron al extranjero o asistieron a casinos.

Este martes, en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó el control de detención.

Cristóbal Salazar, fiscal suplente de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente explicó que en la audiencia se amplió la detención por 24 horas.

“Mañana se va a realizar la formalización y el debate cautelares”, señaló, indicando que tribunal declaró legal la detención y desestimó una alegación de la defensa al respecto.