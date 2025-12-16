Megatoma San Antonio: Minvu plantea que si bien propiedad no propiciaba ocupación, no se protegía “adecuadamente” el terreno

En la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado se presentaron autoridades del Ejecutivo para entregar detalles sobre el proceso de expropiación de 110 hectáreas -de 250- en el terreno ocupado por la megatoma de San Antonio.

“Ese terreno lo compra la inmobiliaria en 1997 y a la fecha no tiene ningún cerco, ni uno, absolutamente ni uno. Por lo tanto, era un terreno que no diríamos que propiciaba, pero tampoco diría que protegía adecuadamente la propiedad ”, planteó la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna, Gloria Maira, quien asistió en conjunto con la directora del Serviu, Nerina Paz, y el jefe de la división de Desarrollo Humano, Vicente Burgos.

En esta instancia, Maira, además, se encargó de entregar el catastro -del 2024- respecto a los habitantes de la megatoma, donde aseguró que en total son 4.136 familias que hacen una composición de 10.251 personas.

En específico, detalló que “ el polígono más grande es el polígono del cerro Centinela, que tiene 1.405 hogares, de acuerdo al catastro, 3.300 personas más o menos, le siguen Vista Hermosa, con un poco más de 1.000 familias, luego Agua Saladas, con algo como 900 familias, Manuel Bulnes, 400 familias, y Fuerza Guerrera es el polígono más pequeño, que tiene 336 familias”.

Mientras que, en torno a la distribución de la población según el género hay 48% de mujeres, 52% de hombres. Respecto a la edad promedio es de 40 años, “es una población relativamente joven, con pocos hijos, en general es un hijo por familia”, indicó Maira.

Añadiendo que hay 3.146 niños, niñas y adolescentes en la megatoma , “es decir, cerca del 30% de la población es menor de 18 años. Personas adultas mayores, hay un poco más de 900, y personas con algún grado de discapacidad, 650″.

“ La población extranjera representa alrededor del 15% de la población, y está básicamente compuesta de población haitiana, es el grupo nacional que prevalece, con más del 50% de esa población, y le siguen de cerca personas de Venezuela y personas de Colombia. La población, por lo tanto, del megacampamento es básicamente chilena, y de acuerdo al registro social de hogares, la gran mayoría, más del 55%, pertenecen a la comuna de San Antonio y en menor medida de Cartagena”, aseveró la delegada del Minvu.

“ En las 110 hectáreas que está planteada la expropiación se da solución a las 4.000 familias que hoy habitan el Cerro Centinela , por lo tanto, ahí va a haber un proceso de loteo para ajustar los tamaños de los lotes, densificar y el propio Serviu se va a reservar porcentajes del terreno de manera de poder desarrollar proyectos habitacionales futuros que incluyen comités habitacionales que están esperando en la comuna”, detalló la delegada.