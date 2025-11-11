Melipilla: hombre y mujer mueren en presunto caso de violencia intrafamiliar, sus dos hijos resultan con graves lesiones

Este martes Carabineros investiga un grave caso en Melipilla, en donde un hombre y una mujer resultaron fallecidos y sus hijos, dos menores de edad gravemente heridos.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan hasta ahora, los uniformados llegaron al lugar de los hechos, un domicilio ubicado en el sector de callejón Santa Rosa de Esmeralda, luego de una denuncia por presunto caso de violencia intrafamiliar.

Al constituirse en el lugar, encontraron al interior del inmueble un hombre fallecido, una mujer adulta con graves lesiones en su pecho y brazos, y dos niños de 4 y 7 años también con heridas.

Aparentemente el hombre habría agredido a la mujer y los niños con un arma blanca, para luego quitarse la vida, por lo que el caso se investiga como un femicidio y también un doble parricidio frustrado, aunque por el momento esta información aún no se puede corroborar.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Base de Melipilla, lugar en donde falleció por la gravedad de sus lesiones. Uno de los niños en tanto, se encuentra en riesgo vital, por lo que será trasladado en helicóptero hacia Santiago.

La Fiscalía Occidente en tanto, realiza diligencias para obtener más antecedentes del caso.

Existían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes

El fiscal Nelson Cajas, a cargo del caso, entregó más detalles sobre la investigación esta jornada, indicando que aún se encuentran investigando la dinámica de los hechos y por tanto, es muy temprano para afirmar si fue finalmente el hombre quien atacó a la mujer y a los menores de edad.

Sin embargo, sí confirmó que se trata de una pareja que habría tenido conflictos en el pasado.

“Efectivamente es una pareja que tiene conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay unas denuncias en el año 2019 de él hacia ella y este año, digamos, en que ella es víctima”, indicó. “Pero es aventurado aún establecer si estamos en presencia de un femicidio con un suicidio”.

Asimismo, indicó que también existían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes -la salida al hogar común del imputado, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de comunicarse-, sin embargo, la mujer fallecida es de nacionalidad boliviana “con escasa red familiar”, detalló, por lo que deben investigar si habría un desacatamiento a la cautelares decretadas por el Tribunal de Melipilla.