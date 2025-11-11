Menor de 16 años fue baleado tras apuntar con un arma a Carabineros en San Pedro de la Paz

Un menor de edad fue baleado por Carabineros luego de escapar en un vehículo robado y apuntar a Carabineros con un arma en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Los hechos se habrían registrado en horas de la madrugada, cuando dos adolescentes que conducían un vehículo robado, fueron alcanzados por Carabineros, ocasión en que uno de estos sacó un arma de fuego apuntando a los funcionarios.

En este contexto, es que el personal policial hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque.

Según detalló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, estarían involucrados dos menores de edad, ambos de 16 años los cuales “habrían evadido un procedimiento e intentado atropellar a los funcionarios policiales que estaban desarrollando el operativo”.

De acuerdo a lo que añadió “el vehículo se detuvo y frente a la orden del policía, el menor habría tomado un arma, habría apuntado”.

“Se abrió una investigación, no sólo la penal que se está desarrollando por parte de la Policía de Investigaciones, sino que también el sumario reglamentario por el uso del arma de fuego, como puede ocurrir en cualquier procedimiento de estas características”, explicó.

Finalmente, según señaló el ministro, el funcionario policial “no tiene ninguna imputación en la actualidad por parte del Ministerio Público”.