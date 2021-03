“Abandone zona de playa”: las recomendaciones de la Onemi para evacuar el borde costero por amenaza de tsunami tras terremoto en Nueva Zelandia

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior informó sobre la emisión de un mensaje a teléfonos móviles por el Sistema de Alertas de Emergencias (SAE). “Abandone zona de playa por precaución ante tsunami menor con olas de hasta un metro”, expresa la comunicación del organismo de emergencia que se dispuso para ser enviado masivamente a las 22.00 horas de este jueves por el terremoto 8.1 en Nueva Zelandia que generó un estado de Precaución para las costas de Chile.

El estado de Precaución se establece cuando existe una probabilidad de que se genere un tsunami menor (entre 30 centímetros y 1 metro). La instrucción es alejarse de la zona de playa, es decir al menos 80 metros desde la línea de costa.

El director regional de Onemi Tarapacá, Álvaro Hormazábal, difundió en redes sociales un video detallando la situación, acotando que “no es un llamado a evacuar”.

“No puede haber nadie en el sector de la playa, en el borde costero. En el caso de Iquique, de avenida Prat hacia abajo. En la arena, donde yo instalo mi quitasol, la toalla, allí no puede haber nadie. No es un llamado evacuar, no es necesario salir hacia los puntos de encuentro y sobre la cota 30, básicamente la gente tiene que abandonar todo el sector costero”, expuso.

Hormazábal recomendó a personas que habitan edificios del borde costero que “idealmente” suban un piso, como resguardo. Además informó que no se utilizarán sirenas de alarma en la zona y realizó un llamado a la calma.