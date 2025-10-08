SUSCRÍBETE
Nacional

Mercado Colores de Yungay se realiza este sábado en el tradicional barrio santiaguino

Un centenar de emprendedores estarán ofreciendo sus productos. Los asistentes, además, podrán disfrutar de food trucks y presentaciones artísticas, desde el mediodía hasta las 20.00 horas.

José Navarrete 
José Navarrete
Andres Perez

Este sábado 11 de octubre, en el tradicional Barrio Yungay de Santiago, se ubicará un mercado en la calle Compañía, desde Maipú hasta Libertad entre las 12.00 y las 20.00 horas.

El Gobierno Regional (GORE) de Santiago, a través de su Corporación Regional de Desarrollo y su programa Barrios de Borde junto a la asociación gremial del barrio Distrito Yungay, organizan el evento.

El Mercado Colores de Yungay reunirá a un centenar de emprendedores que ofrecerán lo mejor de sus productos.

Los asistentes, además, podrán disfrutar de food trucks y presentaciones artísticas.

El evento busca impulsar la reactivación comercial y turística de la zona, replicando lo ocurrido con éxito, a través de iniciativas similares, en otros barrios como Concha y Toro, Lastarria y París-Londres.

