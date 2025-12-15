Metro cierra estaciones Baquedano y Universidad Católica por desórdenes en el exterior
Desde Carabineros de Chile señalaron que cerca de las 21:45 horas, en la intersección de Vicuña Mackenna y Alameda, se detuvo a un adulto por desórdenes, quien fue trasladado hasta una unidad policial.
Metro de Santiago informó el cierre de la estación Baquedano de la Línea 1 debido a manifestaciones registradas en el exterior del recinto.
Según informaron a través de X, la estación permanece cerrada en ese tramo, mientras que el ingreso y salida de pasajeros se está realizando exclusivamente por Baquedano Línea 5.
Asimismo, la combinación entre ambas líneas se mantiene operativa.
En tanto, desde Carabineros de Chile manifestaron que se mantienen cortes de tránsito en el sector.
Siguiendo esa línea, advirtieron respecto a las intersecciones de avenida Salvador con avenida Providencia; y calle Diagonal Paraguay con Vicuña Mackenna, solicitando conducir con precaución.
Metro cierra Universidad Católica
A las 22:44 horas, Metro confirmó el cierre de la estación Universidad Católica, en Línea 1, por disturbios en el exterior.
En esa línea, también precisaron que la estación no tenía detención de trenes en esa zona.
