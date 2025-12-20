Metro de Santiago informa cierre de cuatro estaciones de la Línea 2 por problema en la vía

Esta noche, la empresa Metro informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 2 que cubren las comunas de San Bernardo y El Bosque, en la Región Metropolitana.

La estatal señaló, a las 21.03 horas, que no se encuentran disponible las estaciones Hospital El Pino, Copa Lo Martínez, Observatorio y El Bosque.

Debido a esto, el trazado que conecta la capital de norte a sur, solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte a La Cisterna.

A través de sus redes sociales, el ferrocarril subterráneo señaló que la interrupción en el servicio se debió a “problema en la vía en Hospital El Pino”.

A través del mismo canal, usuarios han expresado retraso en sus viajes, incluso dentro del tramo que continúa habilitado.