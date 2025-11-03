Segunda interrupción del día: Metro de Santiago reestablece servicio de Línea 1

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales el cierre de cuatro estaciones de Línea 1 por persona en la vía. A las 16.34 horas publicaron sobre la normalización del servicio.

Según señaló la empresa de transporte, el servicio estaba disponible desde estación San Pablo a Los Héroes y Baquedano a Los Dominicos. En esa línea, indicó que las estaciones cerradas eran:

La Moneda

Universidad de Chile

Santa Lucía

Universidad Católica

Desde Metro compartieron en sus redes opciones distintas de rutas para que pasajeros lleguen a sus destinos.

Por su parte, Red Movilidad dispuso buses de apoyo metro en bucle, entre Los Héroes y Baquedano. Además, refuerzos de los recorridos: 412, 106, 401, 405, 418, 419, 421, 423, 424, 516, 210, 210v y 210e.