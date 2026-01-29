Metro de Santiago restablece servicio tras suspensión de cuatro estaciones en la Línea 1

Tras cerca de 45 minutos de interrupción en su servicio habitual, Metro de Santiago anunció el restablecimiento de la Línea 1 tras presentar la suspensión de varias estaciones.

Específicamente, se trató de las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones las que estuvieron sin servicio, por lo que la línea solo estuvo diponible de San Pablo a Baquedano y de Tobalaba a Los Dominicos.

Debido a la situación desde Red anunciaron acrtivaron en superficie los buses de apoyo a Metro paralelos a L1 y funcionando en bucle entre Baquedano y Tobalaba por Eje Providencia.⁣⁣⁣⁣⁣