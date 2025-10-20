Metro de Santiago reporta retraso en sus servicios por problemas de suministro eléctrico

Metro de Santiago reporta problemas en varias de sus líneas debido a -según indica- “variación de tensión externo”.

Según detallan, se reportan retrasos en Línea 4, 4A y 5.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en tanto, se reporta en total 56.514 clientes afectados por el corte de suministro.

Múltiples usuarios en redes sociales han manifestado cortes de luz en diversas comunas de la capital.

Desde Tranporte Informa en tanto, advierten de “un corte de suministro eléctrico en varias comunas de la Región Metropolitana”.

“Alertamos a conductores y peatones a transitar a la defensiva hacia cruces donde los semáforos estén fuera de servicio”, indican.