OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro gratuito y horas libres para quienes trabajan: autoridades detallan medidas desplegadas para las elecciones

    El subsecretario Víctor Ramos apuntó que de acuerdo a proyecciones "podríamos llegar a tener hasta 11 o 12 millones de personas concurriendo a las urnas".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Metro gratuito desde temprano y tres horas libres para aquellos que trabajan, estas son algunas de las medidas que se desplegarán este domingo para facilitar la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

    Según dio a conocer el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tras una reunión de coordinación por las medidas especiales, “hemos estado desde hace bastante tiempo haciendo todos los preparativos en tema de transporte, hemos visto como la cartera a inicios de semana ha dado noticias que habilitan que las personas en los grandes centros urbanos como la Región Metropolitana podrán acceder al metro desde temprana hora del día domingo de forma gratuita”.

    Además añadió que “en las zonas más aisladas del país también estamos trabajando por garantizar el ejercicio y el derecho al voto, en el archipiélago Juan Fernández, donde personas se tienen que trasladar desde el día anterior para poder, desde el día sábado de la noche para poder estar el domingo a temprana hora concurriendo a la urna, también se está garantizando ese tipo de servicios en las zonas más extremas, más aisladas de Chile".

    Respecto a la participación, el subsecretario mencionó que “tendremos un padrón electoral que es inédito para este tipo de elecciones, es primera vez que vamos a elegir a presidente o presidenta, senadores y senadoras y diputados con voto obligatorio, eso implica una mayor exigencia porque se transcurre todo en un solo día”.

    “Deberíamos tener proyecciones de participación similares a procesos anteriores como los de octubre del 2024, eso implica que podríamos llegar a tener hasta 11 o 12 millones de personas concurriendo a las urnas, lo cual es una exigencia para todas las ciudades”., mencionó Ramos.

    Respecto a los trabajadores, añadió que “todos los trabajadores y trabajadoras tienen hasta tres horas de permiso y también en aquellos centros comerciales, grandes centros comerciales, que tengan una sola razón social debe otorgarse el día completamente libre para que todas las personas puedan concurrir”.

    Padrón electoral

    Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, mencionó que " tenemos un padrón electoral robusto de 15.700.000 personas aproximadamente, tanto en Chile como en el exterior. Y el servicio electoral, como de costumbre, ha estado trabajando arduamente por muchos meses para poder tener todo listo y dispuesto para las elecciones de este domingo 16 de noviembre".

    A la vez, detalló que "más de 11 millones de personas ya han consultado sus datos electorales y en ese sitio de consulta cada ciudadano y ciudadana podrá conocer su local de votación, su mesa de votación y también el número de registro en el padrón".

    Sobre este último dato, la presidenta del Consejo Directivo del Servel explicó que “este es un dato nuevo que está a disposición y que es importante que todas las personas puedan consultar y conocer, porque eso permite saber el número de cada uno de nosotros en el padrón electoral y va a facilitar y hacer más fluido y rápido el proceso de votación”.

    Transporte

    En tanto, el ⁠Subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, detalló que “en la región metropolitana se reforzará la RED Movilidad en un 80% y el metro en un 30%”.

    Además agregó que “El funcionamiento de metro de EFE Urbano, esto es en EFE Sur, en el EFE de Santiago y también en Valparaíso, estará funcionando desde las 7 de la mañana. El transporte metro además será absolutamente gratuito y para la cual para aplicar esto deben tener un saldo de $700 en su cuenta”.

    Entrega de Colegios

    En la ocasión, las autoridades además se refirieron a las gestiones que se han realizado en los colegios que permitirá que el día viernes los estudiantes tengan clases y estos sean entregados antes de la jornada del lunes.

    “El día domingo se están tomando las medidas para que se puedan entregar de la mejor forma posible”, apuntaron las autoridades añadiendo que “en aquellos casos excepcionales en que no se logre, se entregarán lunes, tenemos como meta hasta las 6 de la mañana”.

    De acuerdo a lo que detallaron, los establecimientos educacionales que participarán de este proceso eleccionario son 3.062, de los cuales el 85% van a tener clases de manera normal el día lunes, con sólo un 15% solicitando la suspensión de clases. En tanto, respecto al viernes, el 90% de los establecimientos tendrá clases de manera normal.

    Finalmente, según detallaron las autoridades los establecimientos aún pueden hacer la solicitud para la suspensión, por lo que se mantendrán monitoreando la situación.

    Más sobre:EleccionesMedidasEspecialesMetroTrabajoServel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales
    Chile

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas
    Negocios

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    Más de la mitad del sector metalúrgico espera los resultados de las elecciones para definir sus decisiones de inversión

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado
    Tendencias

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026
    El Deportivo

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026

    “Como técnico, una buena o mala decisión puede marcarte”: Esteban González define su futuro tras ser campeón con Coquimbo

    DT de Italia se lanza contra las Eliminatorias Sudamericanas: “Son diez y seis clasifican; acá los grupos son cerrados”

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte