Metro suspende servicio en tramo de Línea 5 por “persona en la vía”: mujer resultó lesionada

Metro de Santiago informó la noche de este domingo que el servicio de la Línea 5 fue suspendido por una “persona en la vía” en la estación Quinta Normal.

Así, a partir de las 21.11 el servicio fue suspendido en las estaciones de Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal y Cumming.

De esta manera, la Línea 5 se encontraba operativa solo entre los tramos Plaza Maipú-San Pablo y Santa Ana-Vicente Valdés.

Desde la estatal destacaron que cualquier actualización será informada a través de sus redes sociales.

Mujer lesionada

Hasta el lugar fueron despachadas tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de personal del SAMU.

Tanto voluntarios como paramédicos trabajaron en el lugar para atender a la mujer afectada, sin que hasta el momento haya sido informada la causa del incidente.

Debido a sus lesiones, la víctima debió se trasladada a un centro asistencial en una ambulancia del SAMU.