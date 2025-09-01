Mujer resulta con lesiones tras caer a las vías del Metro: tramo de la Línea 5 fue suspendido por la emergencia
La víctima fue rescatada por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y trasladada a un centro asistencial por personal del SAMU.
Una mujer mayor de edad resultó este domingo con lesiones de diversa consideración luego de caer- por razones que se investigan- a las vías del Metro en la estación Quinta Normal de la Línea 5.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago y del SAMU se trasladaron hasta el lugar para atender la emergencia, producto de la cual se debió suspender el servicio en cinco estaciones de la citada línea.
Unidades de las compañías Sexta, Novena y Duodécima de trabajaron para lograr el rescate de la víctima, en una operación encabezada por el teniente Rolando Penrú de la Sexta Compañía.
Mientras se producía la evacuación de la estación, los voluntarios ubicaron a la mujer, estableciendo que se encontraba con vida para luego proceder a entregarle las primeras atenciones.
Tras lograr su estabilización -con maniobras de inmovilización y la aplicación de oxígeno- fue sacada de las vías y entregada a los paramédicos del SAMU, los que la trasladaron al Hospital San Juan de Dios (ex Posta 3) emplazado en las cercanías.
Según conoció este medio, la mujer resultó con lesiones de diversa consideración producto del golpe al caer a las vías y un probable golpe de un convoy del Metro, lo que se continúa investigado. Al momento de su rescate, la mujer se encontraba consciente y sin aparente riesgo vital.
