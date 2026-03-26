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    Ministerio de Justicia anuncia “revisión especial” al SML para aclarar posibles irregularidades en su funcionamiento

    En un reportaje de T13 se detallaron falencias en la presentación de información de fallecidos y también en la mantención de cuerpos en el SML Metropolitano.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministerio de Justicia anuncia “revisión especial” al SML para aclarar posibles irregularidades en su funcionamiento ANDRES PINA/ATON CHILE

    El Ministerio de Justicia anunció que ordenaría una “revisión especial” al funcionamiento del Servicio Médico Legal (SML) tras conocerse una serie de antecedentes que apuntarían a diversas irregularidades en su funcionamiento.

    Según detalló el ministerio en un comunicado, esta acción le permitirá "a la Unidad de Auditoría Ministerial no solo pedir antecedentes, sino además levantar imágenes en terreno, para dar cuenta fehaciente de la realidad".

    La determinación por parte del Ejecutivo surgió tras un reportaje de T13, en que se señala que habría existido una posible omisión de datos sobre cerca de 50 cuerpos en un informe presentado a fines de 2024 a la Comisión de Presupuesto.

    Además, se detallaron otras irregularidades respecto a la mantención de los fallecidos. Según reporta el citado medio, el SML Metropolitano tuvo que arrendar desde septiembre de 2025 tres containers refrigerados para poder dar abasto. Estos contenedores estarían a ras de piso y, aparentemente, se mantendrían en ellos a los no identificados (NN).

    En ese contexto, desde el Ejecutivo calificaron la situación como “de la mayor gravedad” y enfatizó que “la entrega de información incorrecta en el marco de procesos legislativos vulnera principios esenciales de transparencia y probidad en la administración pública”.

    “Lo prioritario es examinar exhaustivamente todos los antecedentes que hoy están en nuestro poder”, recalcó al respecto el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

    Desde el ministerio esperan poder “esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan dentro del Servicio Médico Legal”.

    “El Ministerio solidariza con el dolor de las personas que, tras la pérdida de un ser querido, pudiesen sentirse agraviadas por las irregularidades en estudio”, concluyó al respecto Rabat.

    Comisión de DD.HH. cita a Prado a entregar antecedentes

    Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del pasado miércoles, se acordó citar a la directora del SML, Marisol Prado, y al director del Registro Civil, Omar Morales, para que entreguen más antecedentes respecto al retraso en el proceso de identificación de cuerpos. La instancia se desarrollaría el próximo miércoles 8 de abril.

    La doctora Prado fue elegida en su cargo en 2023 a través de un concurso de Alta Dirección Pública. Con una larga trayectoria en el Partido Comunista, también fue la primera mujer en asumir la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) en 1998.

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