    Ministra Chevesich visitará nuevo edificio de Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Osorno

    En su calidad de ministra consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la presidenta electa de la Corte Suprema llegará este viernes a Los Lagos.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    La ministra consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y presidenta electa de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, visitará este viernes 19 de diciembre el edificio del nuevo Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, ubicado a un costado del Juzgado de Familia de dicha ciudad.

    Este nuevo edificio busca constituirse en un polo de servicios judiciales para Osorno y ciudades aledañas como San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa, atendiendo a una población total de más de 220.000 personas.

    Con un diseño moderno y funcional, esta obra, cuyo diseño y construcción fue desarrollada y supervisada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, está compuesta por dos inmuebles de hormigón armado, unidos por un patio central y un acceso común, que permite el ingreso de las personas a este inmueble.

    Con una superficie total de 5.231 metros cuadrados, cuenta con seis salas de audiencia y nuevas dependencias de atención de público y nuevos espacios para jueces, profesionales y funcionarios judiciales.

    Cuenta un acceso universal garantizado, asegurando el acceso a la justicia de personas con movilidad reducida, tercera edad y discapacidad. Asimismo, un acceso segmentado para la judicatura y altos estándares en aspectos de confort, seguridad y climatización.

    La obra forma parte del Plan Quinquenal de Inversiones del Poder Judicial con miras al 2030 y ha sido muy esperado por la judicatura, ya viene a resolver una demanda histórica de más de 17 años de la comunidad y de los propios tribunales. Requirió una inversión total de $18.326.142.000.

    Estas nuevas dependencias representaron un desafío para el Poder Judicial, ya que debieron desarrollar un diseño arquitectónico moderno y funcional, acorde con las necesidades de los tribunales y las características climáticas y geográficas de la zona en una ubicación estratégica, con acceso universal y conectada al transporte público dentro de dicha ciudad y cercano a la estación de buses, de manera de facilitar el acceso a las personas a la justicia.

    Durante estos meses de funcionamiento en marcha blanca, los usuarios de estas nuevas instalaciones han destacado el diseño y los niveles de confort, seguridad y climatización que brinda este nuevo inmueble y que permiten entregar un mejor servicio a la comunidad, destacan desde el Poder Judicial.

    El edificio fue distinguido con una certificación internacional, otorgada por el Green Building Council -que es la máxima institución certificadora de todo el mundo en diseño y construcción sustentable - en la categoría Oro, que acredita que el diseño y construcción del inmueble cuenta con altos estándares en aspectos como ubicación, diseño, elección de los materiales de construcción, seguridad, climatización y gestión de residuos, entre otros aspectos.

