Ministra Adriana Delpiano evita calificar a la CAM como organización terrorista

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que considera posible que un próximo gobierno logre desescalar el estado de excepción en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente hace alrededor de tres años.

En el programa Tolerancia Cero de CNN, este lunes, la líder de las Fuerzas Armadas también condenó enérgicamente los ataques terroristas en la región, sin embargo, precisó que no todos los hechos de violencia constituyen un acto de terrorismo.

“Ha habido terrorismo sin lugar a dudas, cuando lo que se busca es producir temor, pero también hay muchos delitos en función del robo de madera y otras cosas”, puntualizó.

Al ser consultada si considera a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y la Weichán Auka Mapu (WAM) como organizaciones terroristas, la titular de la cartera señaló: “No las catalogaría así, como organizaciones, porque tienen elementos de gente anarca, gente que comete estos delitos, pero creo que también hay otros temas”.

En esa línea, al contestar puntualmente por la denominación de la CAM, Delpiano indicó: “Mira ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile. No es que pasa ahora, no con este gobierno ni con el anterior. Hay una trayectoria. Esto lo explica muy bien es buen senador Huenchumilla, que entiende mejor el tema. Todas las comunidades de la zona norte de La Araucanía históricamente no se entendieron ni con el Estado español ni con el Estado chileno".

El líder de la CAM, Héctor Llaitul, está condenado a 23 años de cárcel por hurto de madera, usurpación violenta de predios y atentado contra la autoridad, delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

Carrera presidencial

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, la ministra destacó el desempeñó de la candidata oficialista, Jeannette Jara, a quién calificó como “una gran sorpresa”.

De todas formas, manifestó que le hace falta “incorporar más equipo”, por lo mismo llamó al bloque oficialista a convocar todos los esfuerzos para la candidatura.

“Todos leemos los mismos diarios y sabemos que de pronto hay personeros del PC que uno dice, pero por qué hicieron esto, no correspondía. Eso quita no quita genuinamente que Jara es una gran candidata gran candidata. El techo que aparece como con un techo yo creo que se puede destapar a partir de lo que sea el resultado de la primera vuelta”, añadió.