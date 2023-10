Ministra Jara: “Si aquí no ha habido reforma es porque ellos no han estado disponibles para dialogar con un acuerdo en concreto”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Ministra Jara insiste en que espera poder alcanzar un acuerdo con la oposición para destrabar la reforma de pensiones

“El gobierno no quiere ni congelar, ni suspender, ni no avanzar”, aclaró una vez más la secretaria de Estado. Además, reiteró que el proyecto no está condicionado con los resultados del plebiscito.