Ministro Alvarado ante la extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”

El nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este miércoles a la inminente extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, luego de que el gobierno transandino, encabezado por Javier Milei, firmara el acto administrativo que estaba pendiente para ponerla en marcha.

Una medida que, como informó La Tercera, permitiría que el proceso se complete este jueves 12 de marzo, luego de que las coordinaciones policiales necesarias para que el exfrentista sea traído a Chile ya fueran realizadas, como le señaló el ahora exministro de Seguridad, Luis Cordero, a TVN esta mañana.

Ante esto, Alvarado primero aseguró que “este es un proceso de tramitación de larga data”, para luego confirmar que “al parecer se acerca la opción real de que Apablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición, asumir sus responsabilidades, enfrentar a los tribunales de justicia y someterse a la jurisdicción de nuestras leyes” .

“Entiendo que efectivamente la información que manifestaba públicamente el ministro Cordero es así. El gobierno argentino tenía un plazo para pronunciarse, ese plazo entiendo está venciendo en las próximas horas”, afirmó el actual jefe de gabinete, respaldando lo dicho por extitular de la cartera de Seguridad.

Para después detallar: “Si sucede esta situación, están las operaciones debidamente coordinadas para que pueda originarse el traslado a Chile sin contratiempo y entregar a Apablaza a los tribunales de justicia de nuestro país” .

Lo que vendrá para Apablaza

Apablaza, quien fue uno de los fundadores del Frente Patriotico Manuel Rodríguez (FPMR), está acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, y se encuentra en una parcela de Buenos Aires, monitoreado por la policía local, en espera de su extradición.

Luego de ser trasladado a Chile en un avión de la PDI, en el que será acompañado por un equipo de alrededor de ocho funcionarios de la institución, el exguerrillero deberá ser presentado ante la ministra Paola Plaza, quien es la encargada de llevar el proceso en su contra.

Una extradición especialmente significativa para el recién asumido presidente José Antonio Kast, ya que el próximo 1 de abril se cumplirán los 35 años de la muerte de Guzmán, quien fue profesor del mandatario y la figura que lo impulsó a ingresar a la UDI.

De concretarse el regreso de Apablaza, este nuevo aniversario del asesinato del ideólogo y líder del gremialismo, a cuya conmemoración ya confirmó su asistencia Kast, se realizaría con el exfrentista cumpliendo su condena en el país.