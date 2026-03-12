SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Alvarado ante la extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”

    El titular de Interior se refirió a la inminente extradición del exfrentista desde Argentina, luego de que el gobierno de Milei firmara el acto administrativo que estaba pendiente y el exministro Cordero asegurará que las coordinaciones policiales ya fueron realizadas.

    Por 
    Lya Rosen
    Chilean citizen Sergio Galvarino Apablaza is led into court by police officers

    El nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este miércoles a la inminente extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, luego de que el gobierno transandino, encabezado por Javier Milei, firmara el acto administrativo que estaba pendiente para ponerla en marcha.

    Una medida que, como informó La Tercera, permitiría que el proceso se complete este jueves 12 de marzo, luego de que las coordinaciones policiales necesarias para que el exfrentista sea traído a Chile ya fueran realizadas, como le señaló el ahora exministro de Seguridad, Luis Cordero, a TVN esta mañana.

    26/01/2026 - CLAUDIO ALVARADO - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    Ante esto, Alvarado primero aseguró que “este es un proceso de tramitación de larga data”, para luego confirmar que “al parecer se acerca la opción real de que Apablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición, asumir sus responsabilidades, enfrentar a los tribunales de justicia y someterse a la jurisdicción de nuestras leyes”.

    “Entiendo que efectivamente la información que manifestaba públicamente el ministro Cordero es así. El gobierno argentino tenía un plazo para pronunciarse, ese plazo entiendo está venciendo en las próximas horas”, afirmó el actual jefe de gabinete, respaldando lo dicho por extitular de la cartera de Seguridad.

    Para después detallar: “Si sucede esta situación, están las operaciones debidamente coordinadas para que pueda originarse el traslado a Chile sin contratiempo y entregar a Apablaza a los tribunales de justicia de nuestro país”.

    Lo que vendrá para Apablaza

    Apablaza, quien fue uno de los fundadores del Frente Patriotico Manuel Rodríguez (FPMR), está acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, y se encuentra en una parcela de Buenos Aires, monitoreado por la policía local, en espera de su extradición.

    Luego de ser trasladado a Chile en un avión de la PDI, en el que será acompañado por un equipo de alrededor de ocho funcionarios de la institución, el exguerrillero deberá ser presentado ante la ministra Paola Plaza, quien es la encargada de llevar el proceso en su contra.

    Una extradición especialmente significativa para el recién asumido presidente José Antonio Kast, ya que el próximo 1 de abril se cumplirán los 35 años de la muerte de Guzmán, quien fue profesor del mandatario y la figura que lo impulsó a ingresar a la UDI.

    De concretarse el regreso de Apablaza, este nuevo aniversario del asesinato del ideólogo y líder del gremialismo, a cuya conmemoración ya confirmó su asistencia Kast, se realizaría con el exfrentista cumpliendo su condena en el país.

    Más sobre:Claudio AlvaradoGalvarino ApablazaExtradiciónArgentinaJosé Antonio KastJaime GuzmánNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Lo más leído

    1.
    Senadora Loreto Carvajal rompe el protocolo y le pide selfie al Rey de España, Felipe VI

    Senadora Loreto Carvajal rompe el protocolo y le pide selfie al Rey de España, Felipe VI

    2.
    Gobierno argentino firma extradición de Galvarino Apablaza y traslado se ejecutaría este jueves

    Gobierno argentino firma extradición de Galvarino Apablaza y traslado se ejecutaría este jueves

    3.
    Corbata que utilizó Kast durante jornada de cambio de mando fue un obsequio de Giorgia Meloni

    Corbata que utilizó Kast durante jornada de cambio de mando fue un obsequio de Giorgia Meloni

    4.
    “Es una buena señal de que el país se recupera de algunas heridas”: la mirada ciudadana tras el retorno de Baquedano

    “Es una buena señal de que el país se recupera de algunas heridas”: la mirada ciudadana tras el retorno de Baquedano

    5.
    PDI detiene a primer imputado por cadáver encontrado en Quinta Normal y Fiscalía indaga participación de más involucrados

    PDI detiene a primer imputado por cadáver encontrado en Quinta Normal y Fiscalía indaga participación de más involucrados

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Ministro Alvarado ante la extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”
    Chile

    Ministro Alvarado ante la extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Con polémica en el cierre: la pelea entre jugadores de Tolima y O’Higgins tras la eliminación celeste en la Copa Libertadores

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile
    Cultura y entretención

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres