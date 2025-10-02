Ministro Cordero se reunió con integrantes del Centro Integrado de Coordinación Policial

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reunió en la Escuela de Oficiales de Carabineros con los integrantes del nuevo Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol).

El organismo busca garantizar una coordinación efectiva en materia de seguridad pública y está integrando por Carabineros, PDI y autoridades del sector, bajo una dirección rotativa anual.

En la reunión de coordinación estuvo el nuevo director del organismo, general de Carabineros Juan Francisco González, designado como el primer jefe de la entidad.

También participaron en el encuentro el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, y el enlace de la PDI prefecto Marcelo Rebolledo.

El encuentro viene a ser una primera instancia para la entrega de lineamientos del trabajo en conjunto, de cara al objetivo de contribuir a la seguridad pública y el combate contra el crimen organizado.

El Cicpol se configura como la instancia asesora del Ministerio de Seguridad, encargada de identificar riesgos, apoyar la coordinación de operaciones policiales complejas y facilitar el intercambio de información.

Está dirigido por un oficial general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y contará con unidades macrozonales para reforzar el análisis y la coordinación territorial, permitiendo una respuesta articulada frente a fenómenos delictuales complejos y fortaleciendo la interoperabilidad entre las policías.