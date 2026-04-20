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    Ministro de Exteriores de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

    “Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos”, sostuvo el ministro de Exteriores de Israel.

    Por 
    Europa Press
    Soldado israelí destruye una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano

    El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tildado este lunes de “grave y vergonzoso” el incidente en el que un soldado israelí golpea con una maza la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano, después de que la investigación del Ejército confirmara que la fotografía publicada a través de redes sociales era auténtica.

    “El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano es algo grave y vergonzoso”, ha dicho Saar, que ha aplaudido al Ejército por su comunicado de condena del incidente y su investigación sobre el asunto.

    Así, ha expresado su “confianza” en que “se adoptarán las necesarias medidas estrictas contra quien llevara a cabo este horrible acto”. “Esta vergonzosa acción es totalmente contraria a nuestros valores”, ha insistido el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje en redes sociales.

    “Israel es un país que respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que defiende la tolerancia y el respeto entre las fes”, ha manifestado. “Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos”, ha zanjado.

    Las palabras de Saar han sido aplaudidas por su homólogo de Italia, Antonio Tajani. Así, ha sostenido que el jefe de la diplomacia israelí “ha condenado con gran firmeza” el “grave acto” perpetrado por el soldado israelí, al tiempo que “anuncia medidas disciplinarias” contra el sospechoso.

    Tajani ha apuntado que estas acciones por parte del soldado israelí suponen “un violento ensañamiento contra los cristianos que en Oriente Próximo representan un instrumento de paz”. “Es un episodio inaceptable que esperamos no se repita jamás”, ha puntualizado a través de redes sociales.

    “Profanar los símbolos del cristianismo, del judaísmo y del islam, no es una manifestación de fuerza sino solo de debilidad, contraria a todos los principios en favor de la libertad y del diálogo interreligioso”, ha apostillado el ministro italiano.

    El Ejército de Israel anunció horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso y aseguró que contempla este incidente con “gran severidad”, a tiempo que incidió que este comportamiento “no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas”.

    “Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar”, dijo, al tiempo que señaló que los militares israelíes están desplegados en el sur de Líbano, en el marco de una nueva invasión del país vecino, “para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá”.

    Más sobre:IsraelLíbanoJesucristo

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