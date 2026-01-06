SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Según detalló el titular de Justicia, "son instituciones jerarquizadas, no deliberantes y que por lo mismo que tengan gremios en su interior es contraproducente con la propia definición de la institución".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Dedvi Missene

    Durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la reforma constitucional a Gendarmería que pone fin a los gremios en la institución señalando que “son decisiones difíciles que hay que tomar con mucha fuerza porque esto es necesario para el país”.

    En conversación con Radio Duna, es que el titular de Justicia abordó la reforma que fue presentada durante la jornada del lunes y que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad.

    “Una de las consecuencias prácticas que tiene efectivamente el hecho de que Gendarmería pase a formar parte de las fuerzas de orden y seguridad es que estas fuerzas de orden y seguridad no pueden tener gremios en su interior”, explicó Gajardo.

    Según apuntó, “es bastante lógico porque son instituciones armadas, son instituciones jerarquizadas, no deliberantes y que por lo mismo que tengan gremios en su interior es contraproducente con la propia definición de la institución”.

    Respecto a la resistencia que ha encontrado la medida al interior de Gendarmería, es que Gajardo sostuvo que “son decisiones difíciles que hay que tomar con mucha fuerza porque esto es necesario para el país”.

    “Yo he conversado con todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas políticas coinciden en que esto es absolutamente necesario para nuestro país”, explicó, añadiendo que espera que tenga un rápido trámite en el Congreso.

    En la ocasión, el ministro además abordó el traspaso de Gendarmería al ministerio de Seguridad, señalando que “queremos que Gendarmería sea también una fuerza de orden y seguridad con el objeto de que la custodia de las cárceles tenga la entidad que se requiere en razón del contexto del día de hoy”.

    Proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas

    El ministro, también se refirió al proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que mayores y que padecen enfermedades graves, apuntando que “es un proyecto que va en el sentido contrario a lo que quiere, necesita y anhela la sociedad chilena”.

    “Estamos hablando de que esto puede beneficiar a criminales que han cometido delitos tan graves como los que se cometieron durante la dictadura militar, que son los crímenes más graves y horrendos de la historia de nuestro país”, mencionó.

    Además explicó que “como es un proyecto tan general, puede beneficiar a personas que han cometido delitos, no solo durante la dictadura militar, sino que delitos, por ejemplo, de carácter sexual, delitos también muy graves, violaciones, estupros, delitos que dañan de una u otra manera lo que nosotros queremos como sociedad”.

    Crimen de Ronald Ojeda

    Gajardo también abordó la solicitud de la UDI, de que los antecedentes del crimen de Ojeda sean enviados a Nueva York, donde está siendo juzgado Maduro, recordando que en su momento se llevaron los antecedentes a la Corte Penal Internacional y que es algo que se tiene que analizar.

    “Eso es algo que habrá que analizar, efectivamente, si es posible”, señaló el ministro, agregando que tienen que ver “si es un tribunal que tiene esa competencia, y además si es parte de los sujetos que efectivamente se apunta por parte de la Fiscalía”.

    “Eso es algo que el Ministerio Público tendrá que evaluar, y por cierto, nosotros lo que hemos dicho es que colaboramos, y además reconocemos la investigación que ha desarrollado en este caso el Ministerio Público, que ha dado con los autores materiales del hecho, y que hay que dar con los autores intelectuales también. No podemos permitir que se cometan crímenes por parte de otro Estado en nuestro país”, expresó.

    Más sobre:GendarmeríaJaime GajardoReforma ConstitucionalMinistro de JusticiaRonald Ojeda

