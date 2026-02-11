SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gajardo y cifras de homicidios en cárceles: “Es ostensiblemente más baja, a pesar de tener una sobrepoblación mayor”

    El ministro de Justicia apuntó que “para nosotros fue una preocupación desde el primer día" y que se ha logrado "determinar los establecimientos donde principalmente ocurren, incluso hasta los módulos".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó durante la mañana de este miércoles las cifras de homicidios en recintos penitenciario los cuales disminuyeron un 44% en 2025, con un total de 27 reclusos fallecidos, y las cifras de 2026, que en lo que va del año se han registrado siete asesinatos, tres de ellos en el penal de Valdivia.

    Según apuntó Gajardo en conversación con radio Infinita, “para nosotros fue una preocupación desde el primer día y de hecho hemos implementado distintos planes que han podido determinar las causas por las que se generan estas muertes. Hemos podido determinar los establecimientos donde principalmente ocurren, incluso hasta los módulos“.

    El ministro sostuvo que “las muertes no bajaban de las 40 por año”, añadiendo que “en 2020 hubo 61 muertes por riña con menos población penal, sin establecimientos penales hacinados o con sobrepoblación”.

    “El año pasado terminamos con la mitad de lo que se había lo que había ocurrido en el 2024 y tuvimos 27 muertes al interior de los establecimientos penales”, apuntando que “si uno además compara las cifras con gobiernos anteriores, es ostensiblemente más baja, a pesar de tener una sobrepoblación mayor. Ahora, esto por cierto, nosotros nos gustaría no tener ninguna muerte y para eso trabajamos".

    En la misma línea, sobre el número de fallecidos en lo que va del año, apuntó que “los meses de verano siempre son los más complejos, verano y fiestas en general, porque además hay más efervescencia dentro de los establecimientos penales.”

    Es así como el ministro expresó que “se han logrado disminuir no solo en muertes por riñas, sino que también, por ejemplo, en hechos violentos al interior de los establecimientos penales conocidos como motines o incidentes colectivos” y que “también hemos disminuido de manera muy considerable la fuga en los establecimientos penales“.

    Llamado a retiro del jefe de la cárcel de La Serena

    En la ocasión, Gajardo también abordó el llamado a retiro al jefe de la cárcel de la Serena, luego de que se registrara un episodio de canibalismo tras el homicidio de un interno, este 8 de febrero.

    Según explicó Gajardo, “había una orden de traslado después de una clasificación para los dos internos que estaban en la celda”, añadiendo que “¿Porque no se ejecutó a tiempo? Porque hubo falta de control. Y por eso se le llama retiro".

    “Entonces esas medidas que se tienen que tomar a tiempo, de manera oportuna, de manera profesional, conceptiva, de urgencia, son las que nosotros durante estos cuatro años hemos logrado ir ajustando. Pero es un trabajo constante, permanente. Y se requiere de estar muy encima”, mencionó.

    Más sobre:GendarmeríaCárcelesHomicidioJaime Gajardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Tres sujetos detenidos tras robo a tienda de telefonía en San Miguel

    Bombones de tahini y dátiles

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    3.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno
    Chile

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano
    Negocios

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida
    Tendencias

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile
    Cultura y entretención

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein
    Mundo

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York