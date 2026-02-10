SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Homicidios dentro de las cárceles disminuyeron un 44% en 2025: sobrepoblación penal sería el principal factor de violencia

    Solo este 2026 siete personas han muerto dentro de las cárceles del país. Gendarmería identificó 12 establecimientos que concentran cerca del 80% de las muertes violentas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Pablo Vásquez R.

    El pasado domingo un interno de la cárcel de La Serena asesinó a su compañero de celda. Tras propiciarle heridas en su cuello con un elemento cortopunzante, el hombre le hirió el ojo, la oreja, parte de la cara y una de sus manos. Además, cometió actos de canibalismo.

    Este no es el primer homicidio que se comete en un centro penitenciario del país. Sin ir más lejos, solo este año se han registrado siete asesinatos en cárceles, tres de ellos en el penal de Valdivia. Todas esas muertes han sido en el contexto de riñas.

    Desde Gendarmería, señalaron que el crecimiento sostenido de la población penal y los niveles de sobrepoblación, son factores que influyen de manera directa en la ocurrencia de hechos de violencia al interior de los recintos penitenciarios del país.

    De acuerdo a las cifras de la institución penitenciaria, el 2024, 48 personas privadas de libertad fallecieron en contextos de agresiones al interior de las cárceles del país.

    Esa cifra disminuyó el 2025, año en que 27 reclusos perdieron la vida en medio de riñas. Es decir, los homicidios en centros penitenciarios disminuyeron un 44% el año pasado, en comparación al año anterior.

    Si bien, los números son alentadores, las cifras no dejan de preocupar, puesto que solo este 2026 se han registrado siete homicidios en los recintos penitenciarios del país.

    Fiscalía de Los Ríos

    El subdirector operativo (s) Mario Cid Dinamarca, aseguró que desde Gendarmería han "estado trabajando arduamente en bajar la cantidad de muertes por agresión al interior de las unidades penales del país".

    En concreto, informó que se ha hecho “un trabajo constante en dos unidades donde se focalizaron problemas de agresión y muerte. Se trabajó con un plan especial de intervención de las unidades penales”.

    Precisamente, Gendarmería informó que ha estado implementando un plan de acción focalizado en 12 establecimientos penitenciarios “priorizados, los que concentran cerca del 80% de las muertes violentas a nivel nacional”.

    Según indicaron, dicho plan aborda la violencia carcelaria desde un enfoque integral, incorporando medidas de carácter operativo, técnico y administrativo.

    Pablo Vásquez R.

    Sobrepoblación y violencia

    En los últimos años el gobierno ha transparentado que el sistema penitenciario del país vive una gran crisis producto de la sobrepoblación penal. Es precisamente ese factor el que influiría en la violencia dentro de las cárceles.

    El subdirector Cid explicó que “el aumento de la población penal a nivel nacional también ha causado que los procedimientos internos y la agresividad de los mismos internos sea mayor”.

    Desde Gendarmería afirman que la sobrepoblación “se ha intensificado en los últimos años y continúa siendo un desafío permanente en materia de segmentación y clasificación de la población penal”.

    “En este ámbito, se mantiene un trabajo constante orientado a resguardar la integridad de las personas privadas de libertad y a prevenir la comisión de nuevos delitos”, señalaron.

    Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En detalle, Cid aseguró que se están realizando trabajos focalizados en terreno, se han hecho cambios protocolares y se ha traslado a internos.

    Para combatir la sobrepoblación penal el gobierno ha tomado medidas. En julio de 2024, el Presidente Gabriel Boric instruyó la construcción de un nuevo recinto especial de “alta y máxima seguridad”, el que estará ubicado en el eje de Av. Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

    Además, en noviembre de 2025 el Mandatario anunció el fin de Punta Peuco como un recinto especial, dando paso a su modificación para transformarse en un penal común.

    Más sobre:HomicidiosCárcelCentros penitenciarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Lo más leído

    1.
    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    2.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    3.
    Delegación de Valparaíso al banquillo: Contraloría detecta pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios en megaincendio

    Delegación de Valparaíso al banquillo: Contraloría detecta pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios en megaincendio

    4.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    5.
    Desorden y falta de control: Contraloría fustiga a Viña del Mar por gestión de ayudas tras megaincendio

    Desorden y falta de control: Contraloría fustiga a Viña del Mar por gestión de ayudas tras megaincendio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi
    Chile

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026
    Tendencias

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl