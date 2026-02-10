Homicidios dentro de las cárceles disminuyeron un 44% en 2025: sobrepoblación penal sería el principal factor de violencia

El pasado domingo un interno de la cárcel de La Serena asesinó a su compañero de celda. Tras propiciarle heridas en su cuello con un elemento cortopunzante, el hombre le hirió el ojo, la oreja, parte de la cara y una de sus manos. Además, cometió actos de canibalismo.

Este no es el primer homicidio que se comete en un centro penitenciario del país. Sin ir más lejos, solo este año se han registrado siete asesinatos en cárceles, tres de ellos en el penal de Valdivia. Todas esas muertes han sido en el contexto de riñas.

Desde Gendarmería, señalaron que el crecimiento sostenido de la población penal y los niveles de sobrepoblación, son factores que influyen de manera directa en la ocurrencia de hechos de violencia al interior de los recintos penitenciarios del país.

De acuerdo a las cifras de la institución penitenciaria, el 2024, 48 personas privadas de libertad fallecieron en contextos de agresiones al interior de las cárceles del país.

Esa cifra disminuyó el 2025, año en que 27 reclusos perdieron la vida en medio de riñas . Es decir, los homicidios en centros penitenciarios disminuyeron un 44% el año pasado, en comparación al año anterior.

Si bien, los números son alentadores, las cifras no dejan de preocupar, puesto que solo este 2026 se han registrado siete homicidios en los recintos penitenciarios del país.

El subdirector operativo (s) Mario Cid Dinamarca, aseguró que desde Gendarmería han "estado trabajando arduamente en bajar la cantidad de muertes por agresión al interior de las unidades penales del país".

En concreto, informó que se ha hecho “un trabajo constante en dos unidades donde se focalizaron problemas de agresión y muerte. Se trabajó con un plan especial de intervención de las unidades penales”.

Precisamente, Gendarmería informó que ha estado implementando un plan de acción focalizado en 12 establecimientos penitenciarios “priorizados, los que concentran cerca del 80% de las muertes violentas a nivel nacional”.

Según indicaron, dicho plan aborda la violencia carcelaria desde un enfoque integral, incorporando medidas de carácter operativo, técnico y administrativo.

Sobrepoblación y violencia

En los últimos años el gobierno ha transparentado que el sistema penitenciario del país vive una gran crisis producto de la sobrepoblación penal. Es precisamente ese factor el que influiría en la violencia dentro de las cárceles.

El subdirector Cid explicó que “el aumento de la población penal a nivel nacional también ha causado que los procedimientos internos y la agresividad de los mismos internos sea mayor ”.

Desde Gendarmería afirman que la sobrepoblación “se ha intensificado en los últimos años y continúa siendo un desafío permanente en materia de segmentación y clasificación de la población penal”.

“En este ámbito, se mantiene un trabajo constante orientado a resguardar la integridad de las personas privadas de libertad y a prevenir la comisión de nuevos delitos”, señalaron.

En detalle, Cid aseguró que se están realizando trabajos focalizados en terreno, se han hecho cambios protocolares y se ha traslado a internos.

Para combatir la sobrepoblación penal el gobierno ha tomado medidas. En julio de 2024, el Presidente Gabriel Boric instruyó la construcción de un nuevo recinto especial de “alta y máxima seguridad”, el que estará ubicado en el eje de Av. Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

Además, en noviembre de 2025 el Mandatario anunció el fin de Punta Peuco como un recinto especial, dando paso a su modificación para transformarse en un penal común.