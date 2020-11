Ministro Paris pidió a los gremios de la salud en paro que “recapaciten” y aseguró que respuestas se darán “en la medida de lo posible”

“Les solicito que recapaciten, y humildemente, si este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a ellos, a los gremios, les pido disculpas”, de esta forma, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a los gremios de trabajadores de la salud para que depongan la movilización que comenzaron durante esta jornada.

“No quiero que nuestras diferencias, que pueden ser legítimas, afecten a los más pobres a los más humildes, a los más necesitados. Es decir, a los pacientes de nuestra patria", añadió Paris

El secretario de Estado indicó que su ministerio ha hecho las gestiones para sacar adelante la situación. “Con la salud no se juega. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posible para escucharlos, dialogar con ellos, y dar respuesta a sus justas peticiones en la medida de lo posible, en la medida que el Estado de Chile pueda responder a esas solicitudes”.

Paris destacó las más de 30 reuniones que sostuvo el ex subsecretario de redes, Arturo Zúñiga, con ellos “y las 16 reuniones que he sostenido con los gremios de la salud en estos casi cinco meses de ministro de salud”.

Además, el médico indicó que durante estos meses se cerraron 21 acuerdos, y quedaron en desarrollo otros tres.

“Lamento profundamente y me decepciona ademas el llamado a paro y movilizaciones", añadió.

Consultado por la principal demanda del gremio, de que el Presupuesto 2021 no se hace cargo de sus demanda, Paris indicó de que subirá en un 8,9%, “además, hay 150 millones de dólares destinados a disminuir las listas de espera y a prevenir cualquier rebrote”, y que hay 200 millones de dólares destinados a la compra de la vacuna para el Covid-19. Además, de que en la ley de reajuste ser verá “una forma adecuada” para que se nivelen los bonos trato-usuario.

Paris detalló las medidas que ha tomado para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud. “Hemos pagado las metas sanitarias; hemos hecho los traspasos de honorarios a contrata; hemos postergado las vacaciones del personal, en conjunto con la Contraloría; hemos dado facilidades de trabajo remoto; hemos conseguido un seguro de vida gratuito para los funcionarios que se va a postergar hasta marzo”.

Por todo lo anterior, Paris manifestó: “Me llama la atención que habiendo sido lo más dialogante posible, y habiendo firmado el martes, un acta de acuerdo, ellos saliendo de la reunión llaman a paro, y a los 3 minutos ya tienen un instructivo de paro. Ello decir que parte de los gremios, porque no todos están en paro, fueron con el paro bajo la manga, y eso obviamente me molesta”.