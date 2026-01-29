Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó esta mañana la presencia de un mosquito “Aedes aegypti”, especie capaz de transmitir enfermedades como dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Hasta el momento no se han detectado casos arbovirosis en Chile.

Actualmente, el vector tiene presencia en las regiones de Arica y Tarapacá, Valparaíso y la Metropolitana, por lo que se activó una alerta sanitaria desde la Región de Arica hasta la Región de Los Lagos , que consta con protocolos de vigilancia de personas que pueden mantener sintomatología febril.

El Ministerio de Salud (Minsal), anunció que el Instituto de Salud Pública, confirmó que el mosquito fue encontrado en las bodegas del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benitez, por lo que se activaron los protocolos de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados.

Desde la institución, la Doctora, Estér Aylwin destacó la hazaña expresando que “Encontrar un espécimen en un recinto de más de mil hectáreas refuerza nuestra convicción de que la vigilancia permanente y el trabajo coordinado en terreno son vitales para mantener nuestras fronteras sanitarias”.

Por su parte, el Seremi subrogante, Roberto Acosta, detalló que el protocolo contó con la inspección de inmuebles del lugar, la búsqueda y eliminación de criaderos y la aplicación de control químico en zonas abiertas y cerradas. Además de contar con “un seguimiento al personal de aeropuerto desde el punto de vista de su sintomatología”.

Asimismo, se anunció que las medidas continúan con un reforzamiento de vigiliancia , con el fin de identificar oportunamente casos compatibles con enfermedades transmitidas por esta especie. En ellas se incluye el monitoreo de las urgencias, revisión periórdica y coordinación con los centros de salud públicos y privados.

Bajo esta premisa la Doctora Aylwin, recalcó que se debe reforzar la prevención ciudadana para evitar la reproducción del mosquito. Por ello, mencionó algunas medidas como “eliminar las aguas detenidas, recipientes y objetos en desuso con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos, etc.), mantener tapados los depósitos con agua y revisar canaletas, rejillas u otros en los entornos de los hogares para reducir los riesgos.

Cabe destacar, que esta mañana se anunció la sospecha de la presencia del mosquito, el cual se encontraba en etapa de “evaluación”, luego que el personal aéreo detectara al insecto y avisara a las autoridades correspondientes para su estudio taxonómico.