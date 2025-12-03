VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón

    La autoridad sanitaria confirmó la detección de la bacteria listeria monocytogenes en estos alimentos y ordenó el retiro inmediato del lote afectado desde el comercio.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Ministerio de Salud emitió este martes una alerta alimentaria luego de confirmar la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en un producto comercializado como “sándwich ave pimentón” de la marca Fresco, elaborado por la empresa Arco Alimentos Ltda.

    La Región de Ñuble fue el punto donde se detectó el problema, en el marco de un control sanitario de rutina orientado a resguardar la seguridad de los alimentos que llegan a los hogares.

    Según explicó la autoridad, la detección se produjo tras un análisis realizado dentro del programa de vigilancia nacional de microbiología en alimentos, proceso que permite identificar agentes infecciosos que pueden representar un riesgo para la salud pública.

    Fue el laboratorio dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud el que confirmó la presencia del microorganismo en una muestra recogida durante una fiscalización.

    El lote afectado corresponde específicamente al producto identificado como sándwich ave pimentón marca Fresco, con fecha de elaboración el 14 de noviembre de 2025 y fecha de vencimiento el 4 de diciembre de 2025.

    Ante este hallazgo, el Ministerio de Salud recomendó a las personas que tengan este producto en sus hogares abstenerse de consumirlo bajo cualquier circunstancia y proceder a su eliminación segura.

    Tras confirmarse la contaminación, la autoridad sanitaria activó una serie de medidas destinadas a evitar nuevos riesgos. Entre ellas se incluye la notificación formal a la empresa elaboradora, la inspección de la planta de producción y el retiro del producto del mercado.

    Además, se inició un sumario sanitario en el establecimiento donde se expendía el alimento, con el fin de determinar eventuales responsabilidades y aplicar sanciones si corresponde.

    Por qué la listeria es peligrosa

    La bacteria detectada se encuentra frecuentemente en el ambiente y puede contaminar alimentos durante su elaboración o manipulación. Aunque la listeriosis suele presentar una baja tasa de contagio, su forma invasiva puede ser grave e incluso mortal, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

    Entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas o con el sistema inmune comprometido, como quienes padecen cáncer, viven con VIH, se encuentran en tratamiento de diálisis o han recibido trasplantes.

    En las mujeres gestantes, la infección puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal o enfermedades graves en el recién nacido, mientras que en otros pacientes puede evolucionar hacia cuadros de septicemia, meningitis o compromiso neurológico severo.

    Síntomas y cuándo consultar

    Las primeras manifestaciones de la enfermedad pueden simular una gripe leve e incluir fiebre, vómitos y diarrea. Sin embargo, en casos más graves, la infección puede avanzar rápidamente hacia complicaciones mayores.

    Por ello, la autoridad sanitaria recalcó que cualquier persona que haya consumido el producto afectado y presente síntomas compatibles con listeriosis debe acudir de inmediato a un centro de salud para una evaluación médica oportuna.

