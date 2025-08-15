Minsal emite alerta sanitaria por presencia de listeria en lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co

El Ministerio de Salud (Minsal) alertó duranta la noche del viernes del peligro que presenta el consumo de un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co, el cuál estaría contaminado con listeria .

Según la revisión realizada por el programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la Región de Biobío, se habría detectado la presencia de listeria en el lote 2VQ2512135D del producto salmón ahumado en caliente marca Cuisine & Co, formato 200g.

Por lo anterior, la entidad sanitaria recomienda evitar el consumo del producto sin importar la fecha de vencimiento que este presente.

Mientras tanto, se ha procedido con el retiro del lote contaminado y se ha instruido un sumario sanitario en contra del elaborador, la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Además, el Minsal también ha realizado una inspección de elaboración y evaluación de la fábrica, ha exigido que se realice un período de vacío sanitario, una limpieza y sanitización del área y los equipos, además de prohibir el funcionamiento en la línea de producción de la planta.

¿Qué es la listeria?

La listeria es una enfermedad producida por la bacteria Listeria monocytogenes, la que puede ser encontrada tanto en el medioambiente como en alimentos contaminados.

Según informa el Minsal, la listeria puede producir un cuadro febril débil en un primer momento, para posteriormente progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En personas embarazadas puede producir abortos y muertes fetales.

Por lo anterior, se recomienda asistir inmediatamente a un recinto médico si ha consumido algún producto del lote afectado y presenta parte de la sintomatología vinculada a la listeria.