Minsal informa extensión de horario de atención en distintos centros de vacunación por Covid-19

El Ministerio de Salud informó durante este miércoles que algunos centros de vacunación contra el Covid-19 extenderán su horario de atención a lo largo del país, a días de que el próximo 1 de junio entre en vigencia el bloqueo de los pases de movilidad a quienes no tengan su última dosis de refuerzo tras cumplir seis meses o más desde que completaron su proceso de vacunación.

Según detalló la subsecretaria (s) de Salud Pública, Andrea Albagli, durante la semana pasada se vacunó más de un millón de personas con la dosis de refuerzo. “Sabemos que la gran mayoría de las personas en el país quiere vacunarse, quiere ponerse al día con su esquema de vacunación, pero también entendemos que eso puede ser muy difícil. Puede no tratarse de querer o no querer, sino de si puede o no acceder a un punto de vacunación (...) estamos conscientes que para los trabajadores y trabajadoras puede ser muy difícil ir a un punto de vacunación en su horario laboral”, aseguró Albagli quien detalló que, a nivel país, en 90 puntos de vacunación se atenderá hasta las 20.30 horas.

El anuncio que se hizo en el Cesfam de La Bandera, en San Ramón, que es uno de los 48 puntos que se habilitarán en la Región Metropolitana con la extensión horaria.

Preliminarmente, se comunicó que la extensión regirá en dos puntos de Tarapacá; seis puntos de la Región de O’Higgins; 12 en el Maule; cuatro en Ñuble; cuatro en Biobío; nueve en La Araucanía y dos en Aysén. Sin embargo, para conocer el detalle específico, se puede visitar la página del Ministerio de Salud para buscar la información exacta de cada punto de vacunación.