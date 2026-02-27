SUSCRÍBETE
    Nacional

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Se han confirmado 25 casos de hantavirus en el periodo actual. Diez de ellos corresponden al 2025 y el resto al 2026. La letalidad, en tanto, ha ascendido al 32%, con ocho personas fallecidas.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Imagen referencial.

    En el marco de la Campaña de Verano 2025-2026, la referente de la red de urgencias del Ministerio de Salud y el jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco comunicaron que

    Cabe mencionar que la Campaña de Verano permite a la red de salud prepararse y prevenir de mejor manera las enfermedades y emergencias estacionales -como los incendios forestales- de mejor manera.

    Pino informó que entre julio de 2025 y hasta la fecha se han registrado un total de 4.102 incendios forestales, con una superficie afectada de 75.920 hectáreas en total. Entre las regiones con mayor superficie afectada, están Biobío, Ñuble y La Araucanía.

    A raíz de esta situación, para los próximos cuatro días 452 establecimientos de salud estarán en el área de botón rojo, vale decir, que se encuentran en zonas con alta probabilidad de propagación de incendios forestales.

    En lo que respecta a la vigilancia epidemiológica, se han confirmado 25 casos de hantavirus en el periodo actual. Diez de ellos corresponden al 2025 y el resto al 2026. La letalidad, en tanto, ha ascendido al 32%, con ocho personas fallecidas.

    “Esta letalidad ha sido levemente superior a lo observado en los años previos, donde rondaba el 15-20% de letalidad, pero también es inferior a lo que se había observado en periodos anteriores", acotó Pacheco.

    Por otra parte, se han confirmado 13 casos de dengue -seis del 2025 y 7 del 2026- y 13 casos de chikungunya, de los que 7 corresponden al año pasado y el resto al actual. “Acá lo más importante de informar es que todos estos corresponden a casos importados y no son casos que se produzcan en Chile continental o en el territorio nacional”, planteó Pacheco.

    En esa materia, Pacheco comentó que se presentó un hallazgo del mosquito aedes vexan en la desembocadura del río Yuta y cercanías en la comuna de Arica el 25 de febrero.

    “Este vector no había estado reportado antes en Sudamérica y es capaz de transmitir virus como el zika y el west nile, además de encefalitis de equina, entre otros. Se ha registrado anteriormente sólo el hallazgo de un ejemplar aislado en enero del 2025 en Arica. Tras esta confirmación, la autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo”, añadió.

    Por otra parte, Pacheco reportó que en el periodo estival se han 6.725 fiscalizaciones y 2.587 sumarios sanitarios en el marco de la transmisión de enfermedades por brote de alimentos. En ese sentido, reiteró que se mantiene la alerta alimentaria de la fórmula infantil Alula y Alfamino y que ya concluyó la alerta vigente por el producto chorito en aceite de la marca Antartic.

    “En relación a los brotes de enfermedades transmitidas por alimento, entre la semana 45 del 2025 y la semana 7 del 2026, se han notificado 329 brotes de enfermedades transmitidas por alimento, lo cual representa un 4% superior al mismo periodo para el año previo. Esto representa 1.058 enfermos y 49 hospitalizados. Los alimentos involucrados se mantienen siendo las comidas y platos preparados y los pescados y productos de la pesca”, añadió.

    Por otra parte, informó que durante el periodo estival han fallecido 158 personas por ahogamiento y sumersión accidentales. De ese total, 80 corresponden al año 2025 y 78 al año 2026 y tres ocurrieron la semana pasada.

    Respecto de la presencia de la fragata portuguesa, acotó queactualmente no existe prohibición de baño en ninguna de las playas del país a causa de esta especie.

