    Nacional

    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    En el marco de la Campaña de Verano 2026, se abordó la situación sanitaria del país en materia de alertas alimentarias, vigilancia del mosquito Aedes aegypti, la fragata portuguesa y el caso importado de sarampión anunciado el jueves.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Durante la mañana del miércoles, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo balance de la Campaña de Verano 2026, instancia en que abordaron la situación sanitaria del país en materia de alertas alimentarias, vigilancia del mosquito Aedes aegypti, la fragata portuguesa, altas temperaturas y el caso importado de sarampión anunciado el jueves.

    Respecto a la vigilancia del mosquito Aedes aegypti, el Minsal informó que no se han detectado nuevos ejemplares tras el hallazgo de un mosquito adulto en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de finalizar la fase de control químico y fumigaciones.

    Sin embargo, se reportaron seis casos importados de enfermedades transmitidas por el mosquito: tres casos de dengue y tres de chikungunya. Además, se confirmó el hallazgo de huevos del vector en el terminal de Iquique, lo que activó medidas de control y vigilancia en la región de Tarapacá.

    El Minsal reforzó el llamado a prevenir la proliferación del mosquito y extremar cuidados en personas que regresan de viajes al extranjero.

    Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

    Hasta la semana epidemiológica 4, el Minsal ha realizado más de 2.100 fiscalizaciones sanitarias a nivel nacional, lo que ha derivado en 740 sumarios sanitarios. Solo en la última semana se efectuaron 721 fiscalizaciones, con 245 sumarios asociados.

    En el mismo período se han notificado 161 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que representa un 22% de aumento respecto de 2025.

    La autoridad sanitaria mantiene alertas alimentarias vigentes por fórmulas lácteas infantiles Alfamino y Alula, debido al riesgo de contaminación con toxina cereúlida. El llamado es a no consumir los lotes afectados y acudir a un centro de salud ante síntomas como vómitos.

    Playas y fragata portuguesa

    Actualmente, la playa Amarilla, en la comuna de Concón, es la única con prohibición de baño y de actividades recreativas por la fragata portuguesa. La autoridad recordó que no se debe tocar este organismo ni aplicar sustancias caseras en caso de contacto. Se recomienda lavar la zona con agua de mar y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten.

    Sarampión

    El Minsal se refirió al nuevo nuevo caso importado de sarampión, correspondiente a un lactante de 11 meses residente en la región de Atacama, quien contrajo la enfermedad tras un viaje a México y no contaba con vacunación previa. El menor se encuentra en buen estado de salud y fuera del período de transmisibilidad.

    La autoridad reforzó el llamado a verificar los esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas que viajen a países con circulación activa del virus, recordando que la vacunación es la principal herramienta de prevención.

    Más sobre:MinsalMinisterio de SaludCampaña de Verano 2026DengueSarampiónFragata Portuguesa

