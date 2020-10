Minsal: “Tenemos un plan de preparación en el caso de que tengamos una segunda ola de coronavirus”

“Tenemos un plan de preparación en el caso de que tengamos una segunda ola”, aseguró hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, al iniciar el balance por la situación del coronavirus en el país.

El secretario de Estado se refirió a los nuevos brotes de Covid-19 que se están registrando en Europa, haciendo el alcance de si eso llegara a ocurrir también en nuestro país.

“Varios presidentes europeos han anunciado medidas muy drásticas y temen una saturación de sus servicios de salud debido al aumento de los pacientes con Covid-19, en Europa en esta segunda ola que ya es un fenómeno mundial”, dijo Paris, y añadió: “Chile no está ajeno a esta realidad y no podemos relajar nuestro comportamiento”.

En esa línea, dijo que este plan “va a permitir tener camas y tener todo el aparato del sistema público y privado a disposición de los pacientes que puedan aparecer. No podemos bajar los brazos y debemos seguir manteniendo todas las medias de prevención, el virus persiste en nuestra comunidad”, afirmó.

En esa línea, Paris dijo que Europa está viviendo una “segunda ola gigantesca”. “Tan gigantesca que muchos países han vuelto a la cuarentena y han vuelto a los toques de queda. La primera ministra Angela Merkel de Alemania ha dicho que está muy preocupada por esta segunda ola, sobre todo porque puede hacer colapsar los servicios sanitarios, cosa que acá en Chile nunca ocurrió y espero en Dios que nunca ocurra”.

Además, fue consultado por los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien el domingo en Canal 13 dijo que “Chile hoy día obviamente que está sufriendo, pero hemos logrado controlar la pandemia y hemos tenido resultados que son reconocidos en el mundo entero”. A esa interrogante se sumó que el ministro Paris dijo ayer “hemos logrado controlar la diseminación del virus”.

Con esos antecedentes, Paris respondió que “jamás he dicho que la pandemia está controlada, jamás he dicho que el virus ha detenido su avance, todo lo contrario. Por eso mismo ponemos comunas en cuarentena. (...) Si no estuviésemos consientes de que el virus sigue circulando en forma muy intensa no haríamos ninguna recomendación y nos iríamos para la casa. Jamás hemos hablado de triunfalismo y tampoco hemos dado por vencida esta batalla contra el coronavirus".

“Controlar la diseminación es una cosa y controlar la pandemia es otra. El virus en junio o julio tenía más de 7 mil casos diarios y anteayer tuvimos 900 casos diarios. Es obvio que ha disminuido la diseminación viral, no gracias al ministro, gracias a las conductas que la población ha adoptado", afirmó.