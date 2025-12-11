Minvu reporta 91% de avance del Plan de Emergencia Habitacional a nivel país

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informaron este jueves que el Plan de Emergencia Habitacional, la estrategia impulsada por el gobierno para abordar el déficit de viviendas en Chile, ha alcanzado un 91% de avance.

El programa compromete la entrega de 260 mil casas durante el periodo de gobierno del Presidente Gabriel Boric y pretende "ir en apoyo de las personas que más necesitan colaboración del Estado para acceder a una vivienda de calidad", según consigna el Minvu en su sitio web.

El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Carlos Montes (PS), desde la comuna de La Cisterna, en momentos en que encabezaba la ceremonia de primera piedra del proyecto habitacional Ossa. Allí, se pretende erigir un condominio que beneficiaría a 64 mil familias, que estaría terminado en seis meses.

Proyecto habitacional Ossa en La Cisterna.

De acuerdo con el secretario de Estado ha fines de noviembre pasado se han terminado o entregado 236.622 viviendas, el equivalente al 91% de la meta.

“Estamos bastante satisfechos con eso y creemos que vamos a cumplir la meta pero todavía nos falta por llegar a las 260 mil. Ese es el compromiso y vamos a lograrlo, estamos tratando”, aseveró Montes.