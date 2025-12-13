“Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señaló este viernes, tras las observaciones de la Contraloría de La Araucanía, que el complejo del volcán Villarrica es uno de los que cuenta con la mayor capacidad de instrumentalización y vigilancia técnica, ante el riesgo de actividad volcánica.

De acuerdo al ente de control regional, a través de un informe se detectó que el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), unidad técnica dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), evidenció una serie de deficiencias en el monitoreo volcánico y en la gestión de riesgos en la zona del volcán Villarrica.

De acuerdo a Contraloría, 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en una bodega en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán.

Ante las observaciones del organismo de control, Sernageomin informó mediante una declaración pública que “para tranquilidad de la ciudadanía y las autoridades que el volcán Villarrica, catalogado Nº 1 en el ranking nacional de riesgo especifico, es el macizo volcánico con mayor nivel de instrumentación entre todos los sistemas actualmente vigilados en el país”.

En línea con lo anterior, detallaron que la red de vigilancia del macizo está compuesta por más de 30 equipos operativos, entre los que se menciona tecnología sísmica, geodésicos y geoquímicos, además de infraestructura de telecomunicaciones que permiten la transmisión continúa de datos en tiempo real.

“Este sistema se refuerza mediante el análisis de imágenes y datos satelitales, herramientas que permiten caracterizar con precisión su actividad superficial las 24 horas del día, los siete días de la semana”, agregan.

Asimismo, enfatizan que “la capacidad técnica de monitoreo y la emisión de alertas tempranas no están, ni han estado, comprometidas”.

Los datos, agregan, son supervisados constantemente por profesionales especializados, lo que garantiza “seguimiento sólido y la emisión oportuna de alertas”.

Con todo, Sernageomin también abordó aspectos relativos al acopio de instrumentos en una bodega de Temuco, revelados por el ente contralor.

“En relación con los elementos señalados en el informe referidos al material guardado en las bodegas de OVDAS, hay que aclarar que aproximadamente el 85% corresponde a componentes críticos de recambio (stock necesario para asegurar la continuidad ante fallas), material destinado a labores de mantención operativa de la red instrumental o en proceso de baja. Un porcentaje menor al 15% está compuesto por sensores complementarios que, si bien aportan información adicional, no forman parte de la red primaria de monitoreo", sostienen.

Con todo, añaden que para el año 2026 se ha iniciado un proceso de modernización y fortalecimiento del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur.

El informe de Contraloría

El Informe Final N° 408 de la Contraloría de La Araucanía, señaló que 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del OVDAS en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán.

Además, algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de 12 años para el monitoreo volcánico.

“Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias”, indicaron desde Contraloría.

Entre otros puntos, el expediente agregó que existe una desactualización en el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica, pese a que la norma exige una revisión cada dos años.