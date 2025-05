Monsalve deja Capitán Yáber luego de 180 días en prisión preventiva e insiste en su inocencia

La apuesta “todo o nada” de la Defensoría Penal Pública para sacar a Manuel Monsalve de Capitán Yáber fue exitosa.

Acogiendo el recurso de amparo que presentó el equipo que dirige Víctor Providel, la Segunda Sala de la Corte Suprema terminó con la prisión preventiva que el exsubsecretario mantenía desde hace seis meses.

Los alegatos ante el máximo tribunal se desarrollaron el viernes y los intervinientes conocieron la mañana de este lunes la resolución que le otorgó arresto domiciliario total a la exautoridad.

De esta forma, Monsalve esperará el término de la investigación de la Fiscalía Centro Norte en su departamento en la torre B del condominio de la calle Sol y Mar 344, en Viña del Mar, el mismo en el que fue detenido por la Policía de Investigaciones.

A eso de las 10.30 horas, Providel ingresó al penal para comunicar la situación a su representado y afinar los trámites de rigor. En paralelo, el Poder Judicial debía enviar a Gendarmería la notificación para que se cursara la salida del imputado.

Prividel permaneció allí unos minutos. Al salir, confirmó que su representado iba a hablar con la prensa.

Antes de dirigirse a su hogar, ante una numerosa concurrencia de equipos de prensa, Monsalve entregó una breve declaración, cerca de las 14.15 horas.

“Son meses complejos, dolorosos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente. Por supuesto, estar en prisión también es difícil, más allá de la discusión pública, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil”, partió diciendo.

Luego, rechazó que esté siendo privilegiado.

“Yo creo que estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio. Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: los delitos, respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición, por eso está mi defensa aquí, a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia”, planteó.

El otrora “sheriff” de La Moneda arriesga una condena de 15 años de cárcel por su presunta responsabilidad como autor en dos delitos consumados de violación y abuso sexual de mayor de 14 años.