SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Montes busca continuar negociación por megatoma de San Antonio

El ministro de Vivienda recibió este viernes a los dueños del terreno, a quienes les entregó el informe final de la comisión técnica.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada
Megatoma de San Antonio. Foto: Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

La teleserie por la megatoma de San Antonio continúa. Luego de que esta semana se dieran por fracasadas las negociaciones entre los representantes de la inmobiliaria dueña del terreno y el Ministerio de Vivienda encabezado por Carlos Montes, el avance hacia un desalojo era el paso venidero. Sin embargo, la cartera informó este viernes que el secretario de Estado se reunió con los dueños del paño, Esteban Solari y Ricardo Posada, con el afán de acercar posiciones y buscar alguna salida.

En esa cita, Montes se comprometió a enviar el próximo martes una minuta con alternativas para acercar a las partes, mientras que los propietarios accedieron, al menos hasta ese día, a no presentar la solicitud del “cúmplase” de la sentencia definitiva.

Durante la reunión, el ministro hizo entrega del informe final evacuado por la Comisión Técnica del Minvu—instancia que durante 17 sesiones revisó condiciones de venta, precios y eventuales garantías para una posible compra del terreno de 260 héctareas—.

En ese escrito se detalla que, si bien hubo avances en el proceso de negociación, también existieron dificultades, las que en opinión de los representantes del Minvu se produjeron por concebir la operación como una compraventa tradicional. “A lo anterior se suma una posición inflexible respecto a los plazos de la operación y condiciones comerciales, que son inviables”, se lee.

Asimismo se detallan aquellas dificultades, como el precio, que hoy se expresa en una diferencia de 15 mil millones de pesos.

El documento también pone sobre la mesa las condiciones que fijaron los dueños, como vender todo en un solo acto, lo que fijaba una barrera, a juicio del informe. Además, se explicita que los propietarios exigieron certezas de que la operación sería financiada por BancoEstado. Eso, según la cartera, sí se aseguró, pero que no había posibilidad de explicitar la participación como querían los dueños, puesto que ello dependía de la definición del precio.

“Se hace presente que, para esta parte, no es efectivo que no se haya logrado ningún avance, ni tampoco que no existan propuestas concretas, como se ha sostenido”, se lee en la parte final del informe entregado por Montes.

Posteriormente se integró a la conversación el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien expuso a las partes las implicancias y dificultades que tendría un eventual desalojo, proceso que, según los cálculos del Ejecutivo, podría extenderse por años y requerir el despliegue de miles de efectivos policiales.

Más sobre:MegatomaSan AntonioviviendaCarlos Montesnegociación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Putin advierte que cualquier fuerza occidental posicionada en Ucrania es un “objetivo legítimo”

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

4.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

5.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro
Chile

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Montes busca continuar negociación por megatoma de San Antonio

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security
Negocios

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open
El Deportivo

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open

El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”
Mundo

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Putin advierte que cualquier fuerza occidental posicionada en Ucrania es un “objetivo legítimo”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue