Montes y toma de San Antonio: “El gobierno de Piñera hizo muchas más expropiaciones que las que nosotros hemos hecho”

La decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio lo hizo el Ejecutivo a dos días que se cumpliera el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que instruía el desalojo de la ocupación ilegal más grande del país.

Actualmente 10.251 personas residen en la toma emplazada en el cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, lo que equivale a más de 4 mil familias. Los ocupantes habitan un terreno de 215 hectáreas pertenecientes a la Constructora Inmobiliaria San Antonio.

En ese marco, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en diálogo con Tele13 Radio, expuso que en este caso se trató de buscar la mejor alternativa.

“Dijimos siempre, hasta el último día tenemos que intentar que no haya desalojos por los riesgos del desalojo. 3.000 niños viven ahí, esto está al lado de los veraneantes, está al lado de todo el traslado de las frutas hacia la costa (…) esto puede generar una situación humana muy compleja", sostuvo.

En ese sentido, planteó que llegaron a la conclusión, “discutiendo en el interior del gobierno con el resto de los ministerios, que la única alternativa para avanzar en el proyecto habitacional, era ponerse de acuerdo, o sea, responderle a los vecinos que teníamos que sacar a las personas que se lo habían tomado, pero bajo ciertas condiciones”.

“Una de las condiciones es que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno. Eso era lo que hacía que no se saltaran en la fila porque era una responsabilidad que ellos asumían. Y el ministerio tenía que expropiar el terreno e iniciar un proyecto de urbanización con el aporte de los vecinos y también con los subsidios normales", indicó.

Con ello, afirmó que “aquí los que van a pagar el equivalente al valor del terreno van a ser los propios vecinos“.

Eso sí, confirmó que el valor del terreno aún no está definido. “El precio lo determinan los peritos, no son los 11 mil millones. Hay unos peritos ya que lo van a hacer y van a determinar un valor. Eso no está fijado el precio", aseveró.

Sobre la expropiación, recalcó que estas se hacen “por un fin público, no solo para un grupo específico. Lo hacemos a cada rato. Nosotros hacemos expropiaciones permanentemente, porque es parte de la facultades, y el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera hizo muchas más expropiaciones que las que nosotros hemos hecho, porque es parte de la facultad" .

Sobre críticas de Kast: “Si él cree que el camino es desalojar y no encontrar una solución, eso es un problema"

En el penúltimo debate electoral previo a las elecciones (organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)), el candidato de la oposición José Antonio Kast, criticó la medida del gobierno y en particular al ministro Montes.

“Esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”, indicó el abanderado.

Al respecto, el ministro Montes recalcó que no busca “polemizar con un candidato y con los dichos en un contexto electoral”.

“Yo le pediría que esto lo miráramos más como un problema de país y más de largo plazo. Si él (Kast) fuera Presidente, él tendría 1.432 campamentos, si él cree que el camino es desalojar y no encontrar una solución, eso es un problema ”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que desde el gobierno están “trabajando con la mayor seriedad posible, porque este es un problema no de un gobierno. Y lo hemos dicho el primer día, este no es un problema que tenemos que sobrepolitizar, yo entiendo la coyuntura electoral, pero mirémoslo más largo (plazo)”.