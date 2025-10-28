SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

MOP proyecta la salida de más de 450 mil vehículos de la RM por fin de semana largo: se aplicará peaje a luca

El plan de contingencia incluye la restricción de camiones en la Ruta 68 y Ruta 5.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Andres Perez

Este fin de semana se registrarán dos feriados: el viernes 31 de octubre por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos. En consecuencia, millones de personas gozarán de uno de los últimos fines de semana largos del año.

En ese escenario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el plan de contingencia ante la masiva salida de vehículos que -se proyecta- dejarán la capital.

En total, la cartera estima que 450.390 vehículos dejarán la RM entre los días jueves 30 de octubre y domingo 2 de noviembre, siendo el día jueves el que concentraría el mayor flujo, con 170.047 automóviles en las carreteras.

Al respecto, el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo, hizo un llamado a la precaución, considerando que es en estas fechas donde suelen incrementar los accidentes de tránsito.

“Las cifras indican que los últimos años no hemos reducido los accidentes de tránsito, y muchos de estos tienen que ver por la poca concentración del conductor al volante, sobre todo por el uso de celulares y despreocupación en la conducción”, indicó.

En esa línea, llamó a tener “una buena conmemoración este fin de semana, cuidarnos, respetar las normas del tránsito, no hay otra fórmula más que esa. No exceder las velocidades permitidas en las distintas rutas y evitar la ingesta de alcohol y drogas, que también sigue siendo una de las principales causas de accidentes”, sostuvo.

Desde Carabineros, el general Víctor Vielma explicó que existe una planificación, la que contempla “una presencia activa, donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales por parte de los conductores, con la finalidad de prevenir siniestros viales con consecuencias fatales”.

“Aquí el llamado es a planificar su viaje, a informarse de las medidas de gestión que se acaban de mencionar y también, durante su trayecto, a realizarlo a una velocidad razonable y prudente”, indicó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de CONASET, Luz Infante, hizo un contraste respecto al escenario en la misma fecha del 2024, señalando “hasta el momento llevamos un aumento de 3% de personas fallecidas a la misma fecha del año pasado”.

“Si trabajamos de manera conjunta, podemos evitar que se sigan sumando estos lamentables fallecimientos que son totalmente evitables, porque se deben a dos causas, principalmente: los excesos de velocidad y también las imprudencias que pueden desempeñarse durante la conducción. Imprudencias como la conducción desatenta y también que estemos cansados al volante y eso hace que tomemos malas decisiones, que realicemos conductas riesgosas”, sostuvo.

Plan de contingencia

Como cada fin de semana largo, el MOP estableció un plan de contingencia que se adoptará junto a las concesionarias de las autopistas, para enfrentar el masivo flujo de vehículos que se espera salgan este fin de semana largo de la capital.

En detalle, el plan considera el clásico peaje a luca para vehículos livianos el jueves 30 de octubre, de 07:00 a 13:00 horas, en los peajes de la Ruta 68 en dirección a la costa, en el peaje de Nueva Angostura en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos, y en el peaje Las Vegas en la 5 Norte en ambos sentidos.

La medida se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 07:00 y 10:00 horas en la Ruta 68 con dirección a la costa y en el peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Para el retorno, el domingo 2 de noviembre, entre las 07:00 y las 12:00 horas, habrá peaje a mil pesos para vehículos livianos en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, y en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.

El plan también considera la restricción de camiones el día jueves 30 de octubre entre las 12.00 y 19.00 horas, en la Ruta 68, entre Vespucio y el enlace Algarrobo, en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos, entre el enlace Calera de Tango y Pelequén, y entre el acceso sur a Santiago en dirección al sur entre Vespucio Sur y el empalme con la Ruta 5 y en la Ruta 5 Norte entre el enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay.

La media se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 9.00 y 15.00 horas en las mismas carreteras.

Más sobre:CarreterasAutopistaPeaje a lucaRMRegión Metropolitana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Confirmado: Jaime Mulet (FRVS) presidirá comisión que revisa la AC contra Diego Pardow

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

ProCultura: ex mano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
Chile

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

MOP proyecta la salida de más de 450 mil vehículos de la RM por fin de semana largo: se aplicará peaje a luca

Confirmado: Jaime Mulet (FRVS) presidirá comisión que revisa la AC contra Diego Pardow

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía
Negocios

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del próximo gerente general de LarrainVial

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón
El Deportivo

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Swansea vs. Manchester City por la Copa de la Liga

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres
Cultura y entretención

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”
Mundo

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal