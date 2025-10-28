MOP proyecta la salida de más de 450 mil vehículos de la RM por fin de semana largo: se aplicará peaje a luca

Este fin de semana se registrarán dos feriados: el viernes 31 de octubre por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos. En consecuencia, millones de personas gozarán de uno de los últimos fines de semana largos del año.

En ese escenario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el plan de contingencia ante la masiva salida de vehículos que -se proyecta- dejarán la capital.

En total, la cartera estima que 450.390 vehículos dejarán la RM entre los días jueves 30 de octubre y domingo 2 de noviembre, siendo el día jueves el que concentraría el mayor flujo, con 170.047 automóviles en las carreteras.

Al respecto, el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo, hizo un llamado a la precaución, considerando que es en estas fechas donde suelen incrementar los accidentes de tránsito.

“Las cifras indican que los últimos años no hemos reducido los accidentes de tránsito, y muchos de estos tienen que ver por la poca concentración del conductor al volante, sobre todo por el uso de celulares y despreocupación en la conducción”, indicó.

En esa línea, llamó a tener “una buena conmemoración este fin de semana, cuidarnos, respetar las normas del tránsito, no hay otra fórmula más que esa. No exceder las velocidades permitidas en las distintas rutas y evitar la ingesta de alcohol y drogas, que también sigue siendo una de las principales causas de accidentes”, sostuvo.

Desde Carabineros, el general Víctor Vielma explicó que existe una planificación, la que contempla “una presencia activa, donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales por parte de los conductores, con la finalidad de prevenir siniestros viales con consecuencias fatales”.

“Aquí el llamado es a planificar su viaje, a informarse de las medidas de gestión que se acaban de mencionar y también, durante su trayecto, a realizarlo a una velocidad razonable y prudente”, indicó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de CONASET, Luz Infante, hizo un contraste respecto al escenario en la misma fecha del 2024, señalando “hasta el momento llevamos un aumento de 3% de personas fallecidas a la misma fecha del año pasado”.

“Si trabajamos de manera conjunta, podemos evitar que se sigan sumando estos lamentables fallecimientos que son totalmente evitables, porque se deben a dos causas, principalmente: los excesos de velocidad y también las imprudencias que pueden desempeñarse durante la conducción. Imprudencias como la conducción desatenta y también que estemos cansados al volante y eso hace que tomemos malas decisiones, que realicemos conductas riesgosas”, sostuvo.

Plan de contingencia

Como cada fin de semana largo, el MOP estableció un plan de contingencia que se adoptará junto a las concesionarias de las autopistas, para enfrentar el masivo flujo de vehículos que se espera salgan este fin de semana largo de la capital.

En detalle, el plan considera el clásico peaje a luca para vehículos livianos el jueves 30 de octubre, de 07:00 a 13:00 horas, en los peajes de la Ruta 68 en dirección a la costa, en el peaje de Nueva Angostura en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos, y en el peaje Las Vegas en la 5 Norte en ambos sentidos.

La medida se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 07:00 y 10:00 horas en la Ruta 68 con dirección a la costa y en el peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Para el retorno, el domingo 2 de noviembre, entre las 07:00 y las 12:00 horas, habrá peaje a mil pesos para vehículos livianos en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, y en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.

El plan también considera la restricción de camiones el día jueves 30 de octubre entre las 12.00 y 19.00 horas, en la Ruta 68, entre Vespucio y el enlace Algarrobo, en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos, entre el enlace Calera de Tango y Pelequén, y entre el acceso sur a Santiago en dirección al sur entre Vespucio Sur y el empalme con la Ruta 5 y en la Ruta 5 Norte entre el enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay.

La media se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 9.00 y 15.00 horas en las mismas carreteras.