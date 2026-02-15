Muere a los 56 años Carlos Cortés, abogado penalista y director de Blanco y Negro

Este domingo se confirmó la muerte del abogado Carlos Cortés, de 56 años, reconocido penalista con participación en diversos casos de alta exposición pública en el país.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, realizó un postítulo en Derecho de la Empresa y se desempeñó como profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en esa casa de estudios entre 2002 y 2012.

Durante el año 2014 se radicó en la ciudad de Nueva York, EEUU, cursando diversos cursos en la Universidad de Columbia, y realizando una pasantía por el Sistema Penal Norteamericano, tanto en las Cortes Federales como las Estatales

Cortés integraba desde 2019 el directorio Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra a Colo Colo, formando parte del bloque encabezado por Leonidas Vial, sector que mantenía una postura crítica frente a la gestión de Aníbal Mosa. En la concesionaria también era uno de los integrantes de la Comisión Fútbol.

En 2025 tuvo un altercado con el presidente de Blanco y Negro, que derivó en una querella por agresión por parte de Mosa. Según este, Cortés se habría levantado de su asiento, volcado la mesa y agredido físicamente a Mosa con golpes de puño y patadas, lo que le habría provocado lesiones y una caída.

Por otro lado, el abogado desarrolló una extensa carrera como defensor o en procesos como el Caso Penta, Caso SQM, Caso Inverlink y Caso Coimas. También intervino en el Caso Corpesca, donde representó al exsenador Jaime Orpis, así como en la defensa del empresario Raúl Schüler.

En el último tiempo, su nombre volvió a la primera línea mediática tras asumir la defensa del actor Cristián Campos,