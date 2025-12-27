SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Pese a los esfuerzos de los equipos médicos, el edil terminó perdiendo la vida a orillas del mar tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. En San Antonio se decretó duelo comunal de dos días por su deceso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Milko Caracciolo, concejal San Antonio, murió por una aparente afección cardíaca en Pichilemu.

    Este viernes, desde la Municipalidad de San Antonio confirmaron la muerte del concejal Milko Caracciolo luego de sufrir complicaciones cardíacas mientras practicaba pesca en Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

    De acuerdo a la información disponible, la autoridad se encontraba en la playa Hermosa cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con el fatal resultado.

    El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, dio cuenta del deceso a través de sus redes sociales: “Lamentamos lo ocurrido en el sector de Playa Hermosa, donde aparentemente a raíz de un paro cardiorrespiratorio falleció una persona, la que terminaba de realizar labores de pesca en el sector”.

    Junto con lo anterior, Córdova señaló que Caracciolo se encontraba acompañado por un familiar directo a la hora del ataque. Además, señaló que en el lugar trabajaron los equipos de emergencia y que, pese a los esfuerzos, el edil perdió la vida en el lugar.

    Caracciolo, era padre de dos hijos, de 18 y 26 años. Estaba ejerciendo su segundo período como concejal, cargo en el que resultó electo en representación del Partido Igualdad.

    Desde la municipalidad donde ejercía como edil, lamentaron la muerte de Caracciolo.

    “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Milko Caracciolo Soto, concejal en ejercicio en su segundo período de la comuna de San Antonio, quien estuvo estrechamente ligado a la pesca artesanal, la actividad portuaria y la vida comunitaria”, señalaron a través de redes sociales.

    El alcalde de San Antonio, Omar Vera, decretó duelo comunal por dos días, el que regirá desde la medianoche de este sábado.

    “Como Municipalidad de San Antonio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida”, manifestaron.

    Comunicado fallecimiento Milko Caracciolo, concejal San Antonio. Imagen: Municipalidad San Antonio.
    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras realizaba pesca artesanal en Pichilemu
    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras realizaba pesca artesanal en Pichilemu

