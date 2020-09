Muertes por Covid-19: senador Navarro, querellante en el caso, pide a Fiscalía acudir a la Suprema para incautar correos de Mañalich

“Fiscal regional Xavier Armendáriz, le escribo para solicitar concurra ante la excelentísima Corte Suprema, a efectos de que ella autorice la diligencia ordenada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, en orden a incautar los correos electrónicos de las autoridades públicas investigadas del Ministerio de Salud”. Así comienza la carta que el senador (PRO) Alejandro Navarro envió hoy al jefe del Ministerio Público de la zona Centro Norte, que investiga eventuales delitos tras los fallecimientos en Chile por Covid-19.

La misiva es reacción a un episodio vivido por los fiscales del caso la semana pasada, que contando con una autorización judicial de entrada y registro a dependencias del Ministerio de Salud para incautar los correos electrónicos del ex ministro Jaime Mañalich, su jefa de gabinete y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza; no pudieron concretar la diligencia luego que el actual jefe de la cartera, ministro Enrique Paris, invocara riesgo para la seguridad nacional el acceso a tales conversaciones electrónicas.

El senador es querellante en este caso y quien, de hecho, dio origen a la arista en que se indaga específicamente si existió una manipulación de cifras que haya podido incidir en las estrategias sanitarias que repercutieron después en los decesos registrados a causa de la pandemia en Chile. En esa línea, Navarro le pidió al fiscal regional Centro Norte que ante la negativa del Ministerio de Salud, presente un recurso ante el máximo tribunal del país para que sea este quien zanje la controversia.

“A nuestro juicio, es absolutamente indispensable para el éxito de la investigación, que usted solicite los correos de las autoridades y funcionarios implicados, toda vez que tales comunicaciones son una de las pocas evidencias que se podrían hallar de los delitos señalados en la querella. Las modificaciones maliciosas de las estadísticas de contagiados, fallecidos y recuperados, entre otras, así como la errática política sanitaria en materia de cuarentenas locales, deben haber quedado registradas en tales correos electrónicos”, se indica en la carta enviada por el senador del PRO.

El querellante cuestiona, además, la calidad de “seguridad nacional” que impuso el ministro Paris a la información de los correos de las autoridades sanitarias y por tal motivo, dice que cree necesario que el Ministerio Público agote todas las instancias que le da la ley y que si la Fiscalía no lo hace, él en su calidad de interviniente lo hará. “Lo que genuinamente sea parte de la seguridad nacional, aquellas comunicaciones que efectivamente la comprometan (cuidando que no se abuse del concepto para encubrir estos u otros delitos), no es materia de lo que solicitamos. En la materia hay un interés público comprometido, que actualmente no sólo es el respeto y protección de la salud pública y la probidad como bienes jurídicos, sino que también el interés del ius puniendi del cual el Estado detenta el monopolio, para hacer efectivo el principio constitucional de responsabilidad que obliga a todos los ciudadanos, y que pesa, con mayor razón, sobre las autoridades del Estado”, señala el escrito.

Navarro, finalmente, cita fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema que han sostenido que los correos electrónicos de las autoridades de gobierno son públicos, como argumento para insistir en la incautación de los correos de Mañalich y Daza, para la que el Ministerio Público ya cuenta con la autorización de un juez.