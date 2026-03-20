Municipalidad de Lo Espejo desvincula a 40 funcionarios por viajar al extranjero estando con licencia médica

La Municipalidad de Lo Espejo informó durante este viernes la desvinculación de 40 funcionarios que viajaron al extranjero mientras contaban con licencias médicas.

Tras la publicación del informe de Contraloría General de la República (CGR) en 2025, que reveló la existencia de más de 25.000 funcionarios públicos a lo largo del país que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas, el municipio inició el sumario correspondiente.

El alcalde subrogante de Lo Espejo, Felipe Droguett, sostuvo que la alcaldesa Javiera Reyes resolvió comenzar el proceso de investigación tras la publicación del informe. “El uso correcto de los recursos y la probidad son fundamentales para dar una mejor calidad de vida a las personas. Nuestra gestión municipal se sostiene sobre ese principio”, señaló.

Asimismo, el municipio informó que se determinaron las máximas sanciones para todas aquellas personas sobre las que se acreditó el uso indebido de licencias tras la investigación interna.

Estas 40 destituciones representa la totalidad de los casos investigados que fueron susceptibles de recibir sanción administrativa: la desvinculación.

“Es muy positivo que el Estado fortalezca su eje fiscalizador a través de mecanismos que permitan continuar haciendo que la gestión pública sea más eficiente y más transparente. Junto con eso, establecer estándares más altos sobre la gestión pública, de manera de que podamos asegurar que los recursos de todos y todas las chilenas sean bien utilizados”, agregó Droguett.

Adicionalmente, la Municipalidad de Lo Espejo comunicó que se instruyó a una investigación respecto de los periodos que no fueron contemplados por Contraloría, es decir, entre 2023 y 2024. El objetivo, según el municipio, es realizar acciones de control permanente sobre del buen uso de licencias médicas.

Desde el municipio señalaron que mantienen abiertas investigaciones por otros usos indebidos de licencias médicas.