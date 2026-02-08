Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales

Ayuda humanitaria por Municipalidad de Santiago y Correos de Chile.

La Municipalidad de Santiago concretó una segunda entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los incendios forestales al sur del país, enviando un cargamento de 10 toneladas de insumos junto a Correos de Chile.

La asistencia contó con insumos como alimentos no perecibles, agua, pañales, artículos de aseo, alimentos para mascotas y kits de útiles escolares, este último en cooperación con la empresa Dimeiggs.

La directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Eleonora Espinoza, informó este domingo que la ayuda fue recibida por la Municipalidad de Penco.

“Recolectamos todo lo que había en nuestros centros de acopio y, gracias a la colaboración de Correos de Chile, esa ayuda ya se encuentra en Penco”, explicó.

Además, destacó la continuidad del apoyo, incluso varios días después de la catástrofe, aseverando que “como municipalidad seguimos muy comprometidos trabajando en ayuda de las familias afectadas por los incendios en el sur de Chile”.

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta este domingo, los incendios se encuentran totalmente controlados. Sin embargo, mantienen los llamados a la prevención de incendios, considerando las altas temperaturas anunciadas durante el fin de semana.