Naufragio en Caldera: dos tripulantes nadaron hasta tierra y un tercero se encuentra desaparecido
El capitán de Corbeta Camilo Cifuentes detalló que hay 40 personas aproximadamente desplegadas realizando labores de búsqueda.
La Armada de Chile recibió un llamado que reportó el naufragio de una embarcación en el puerto de Punta Totoralillo, en Caldera. El bote identificado como Constanza Emilia tenía a tres tripulantes a bordo, dos de ellos rescatados y uno desaparecido.
Desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) informaron que el incidente ocurrió el domingo a las 19.04 horas. La embarcación se volcó y los tripulantes estaban en riesgo de inmersión.
Al llegar al lugar, se constató que dos de las personas a bordo lograron nadar hasta tierra y fueron ayudados por personal de Bomberos. Un tercero está desaparecido, por ello hay labores de búsqueda que realizan distintos funcionarios pertenecientes a la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Caldera, grupo GERSA de Bomberos, Carabineros, municipalidad, ONG de Búsqueda y Rescate.
El capitán de Puerto y capitán de Corbeta, Camilo Cifuentes, detalló que “tenemos que identificar a la persona, es un pescador artesanal que es oriundo de la comuna de San Antonio, que se encontraba trabajando acá en Caldera".
Asimismo, señaló que están trabajando con drones y con pescadores artesanales que realizan buceo, labores que se mantendrán por unos días.
“Al momento, tenemos aproximadamente 40 personas que están desplegadas, tanto como les decía de organismos como también civiles, quienes se encuentran recorriendo el área y además tenemos lanchas patrulleras y embarcaciones menores que también están desplegadas realizando rebusca en sectores que son más aislados”, añadió Cifuentes.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.